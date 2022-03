ACHTUNG KORREKTUR OTS0099: „WirtschaftsOskar“ 2022 in Los Angeles vergeben. And the Winners are… (Änderung auf 2022 im 2. Absatz)

Greiner Bio-One, Frauscher Bootswerft, Binderholz, Fritz Egger mit US-A-BIZ AWARD für Spitzenleistungen am US-amerikanischen Markt ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am Sonntag wurden in Los Angeles die weltberühmten Academy Awards vergeben. Am Oscar-Wochenende gab es allerdings für die österreichischen Unternehmen, die vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles für ihre herausragenden Leistungen in den USA ausgezeichnet wurden, noch mehr zu feiern. Die Gewinner – wie die Nominierten – sind Zeugnis österreichischen Unternehmertums, deren Innovationskraft und Engagement – selbst in schwierigen Zeiten und das in einem der kompetitivsten Märkte der Welt, den USA.

Die Gewinner des US-A-BIZ AWARD 2022 sind….

…in der Kategorie INVESTMENT:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG, St. Johann in Tirol, Tirol – 1961 wird aus einem Tiroler Sägewerk das erste EGGER Spanplattenwerk – Holzreste veredeln statt wegwerfen ist die Devise! Heute gehört EGGER zu den weltweit führenden Holzwerkstoffherstellern mit 20 Werken in 10 Ländern und über 10.000 Mitarbeitern. Selbst im Pandemiejahr 2021 wurde investiert: das neue Werk in Lexington, North Carolina, wurde fertiggestellt. Hier kann EGGER bei voller Kapazität nun jährlich bis zu 326.000 Tonnen Holz verarbeiten. Außerdem zeigt sich der Nachhaltigkeitsgedanke in der neuen Versandart: anstatt per LKW werden die Produkte nun auch per Bahn verschickt.

…in der Kategorie INNOVATION:

FRAUSCHER BOOTSWERFT GmbH & Co KG, Ohlsdorf, OÖ – Die Frauscher-Werft beeindruckt seit mehr als 90 Jahren durch Innovation. Mit ihrem neuen Elektro-Katamaran hat das Familienunternehmen aus Oberösterreich Bootfahren in ruhigen Gewässern erneut revolutioniert. Die TimeSquare20 kombiniert Ruhe mit Geschwindigkeit und erntet auch am US-Markt reichlich Anerkennung: 2021 wurden allein mit diesem „Hingucker“ 2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Bei der Frauscher Bootswerft stellt Elektromobilität einen Anteil von rund 40%. Also nachhaltige Elektromobilität für’s Wasser, gepaart mit einer gehörigen Portion Innovationskraft. Schiff Ahoi!

…in der Kategorie GROWTH:

Greiner Bio-One International GmbH – COVID-19 stellt und stellte uns alle, aber auch die Forschung vor viele neue Herausforderungen. Als Hersteller von Kunststoffprodukten für das Gesundheitswesen erkannte Greiner Bio-One schnell den Bedarf an Virustransportröhrchen und brachte VACUETTE® auf den Markt, das in Rekordzeit im gesamten US-Markt ausgeliefert werden konnte. Im Geschäftsjahr 2020 wurden weltweit mehr als 2.300 MitarbeiterInnen an 28 Standorten in 20 Ländern beschäftigt und der Jahresumsatz erfuhr gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 36 Prozent auf von 693 Millionen Euro. Der Großteil dieses Wachstums ist auf den Erfolg von Greiner Bio-One North America, Inc. rückführbar.

…in der Kategorie SPECTACULAR:

Binderholz GmbH, Tirol – Durchdachte Lösungen aus massivem Holz mit verantwortungsvollem Umgang nach dem Zero-Waste Prinzip und einer Produktvielfalt vom Gartenholz bis hin zum Biobrennstoff – die Binderholz GmbH ist schon an sich „Spectacular“. Trotz allem lässt das INTRO Projekt noch einmal mehr staunen: mit „Binderholz-Holz“ entstand das größte Massivholzgebäude der USA. Mit neun Stockwerken und einer Gesamtfläche von 505.000 Quadratmetern in Cleveland, Ohio ist das Gebäude ein US-Rekord. Hier wird in Sachen Nachhaltigkeit ein neuer Standard in der Bauindustrie gesetzt – Exporterflog „Made in Austria“. (PWK138/MK)

