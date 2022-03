HausBau+EnergieSparen Tulln von 22. bis 24. April 2022

Die HausBau+EnergieSparen Tulln im April ist dieses Jahr ein besonders wichtiger Sondertermin. Gerade jetzt können sich die Besucher umfassend beraten lassen und erhalten bei 250 Ausstellern den richtigen Überblick zu Bauen und Umbauen, Energiesparen und Heiztechnik sowie Wohnen und Einrichten Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

Tulln (OTS) - Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist zum Sondertermin im April Österreichs größte Hausbaumesse 2022. 250 Fachaussteller präsentieren das komplette Angebot aus allen Bereichen des privaten Hausbaus: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Führende Hersteller zeigen die aktuellen Technologien und gleichzeitig sind die lokalen Fachpartner besonders stark vertreten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 60 Fachvorträgen auf zwei Bühnen rundet die Informationsplattform für die HausBau+EnergieSparen Tulln ab.

Raus aus Öl und Gas

Die Nachfrage ist groß und wurde durch die aktuelle Entwicklung nochmals gesteigert. Eine zentrale Frage lautet jetzt: Wie kommt man rasch raus aus Öl und Gas? Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln erhält man den richtigen Überblick über die Technologien – von der Wärmepumpe, kombiniert mit Solaranlagen bis hin zu biogenen Brennstoffen wie Pellets. Mit der individuellen Beratung durch neutrale Fachexperten startet der Weg zum erfolgreichen Energiewechsel auf der Messe.

Der rasche Umstieg mit der richtigen Wärmepumpe

Das Prinzip der Umkehrung des Kraft-Wärme-Prozesses hat mittlerweile die private Wärmegewinnung revolutioniert. In der Umsetzung gibt es verschiedene Technologien, die von zahlreichen Anbietern der HausBau+EnergieSparen Tulln präsentiert werden. Der Überblick auf der Messe ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für das individuelle Projekt.

Solartechnik darf nie fehlen

Mit der richtigen Solaranlage startet der Weg zum energieautarken Haus. Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln werden umfangreiche Lösungen zu den Detailfragen vom Solar-Dachsystem über Wechselrichter bis zum Energiemanagement präsentiert.

Mit Holzpellets umweltfreundlich Heizen

Das Heizen mit Pellets gilt als besonders umweltfreundlich. Die getrockneten und gepressten Hobel- und Sägespäne punkten mit erstklassigen Heiz- und Brennwerten und hinterlassen dadurch auch kaum Rückstände. Zudem können die Pellets in den meisten Fällen auch wesentlich platzsparender gelagert werden als beispielsweise Holzscheite oder Hackschnitzel. Mit innovativen Pelletsheizungen heizt man nicht nur CO2-neutral, sondern auch günstiger als mit Öl oder Gas. Informationen dazu erhält man von zahlreichen Ausstellern auf der HausBau+EnergieSparen Tulln.

Die Energieberatung NÖ unterstützt direkt auf der Messe

Noch nie waren die Experten der Energieberatung NÖ so gefragt wie jetzt: die Preisexplosion bei Öl und Gas sowie der Krieg in der Ukraine veranlasst immer mehr Niederösterreicher zum Umdenken. Sie wollen „Raus aus Öl und Gas“ und planen einen Heizungstausch oder eine thermische Sanierung ihres Hauses. Vor Projektbeginn sollte man sich aber unbedingt informieren, welches erneuerbare Heizsystem für die individuelle Wohnsituation das Richtige ist und worauf man beim Heizungstausch achten sollte. Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln erhält man kostenlose Beratung durch die Energieberatung NÖ, denn nur so erhält man die großzügigen Förderungen von Bund und Land.



Eintrittspreise:

Erwachsene: € 12,00

Senioren- und Studentenkarte: € 10,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): € 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): € 10,00

HausBau + EnergieSparen Tulln

Termin: Freitag 22. bis Sonntag, 24. April 2022

Öffnungszeiten: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

