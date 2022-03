ÖIF baut Corona-Informationsangebot und Impfberatung für ukrainische Vertriebene aus

In Deutsch-Ukrainischen Corona-Sprechstunden informieren Ärztinnen und Ärzte sowie Juristinnen und Juristen zu Testangeboten, Impfung und Quarantäneregeln

Wien (OTS) - Das Informationsangebot des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für ukrainische Vertriebene wird laufend ausgebaut: In eigenen Corona-Sprechstunden informieren ab sofort Expertinnen und Experten vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer über die Corona-Schutzimpfung, Quarantäneregeln, Testangebote und derzeit geltende Sicherheitsmaßnahmen. Zu Gast in den Online-Sprechstunden sind Ärztinnen und Ärzte sowie Juristinnen und Juristen, um offene Fragen der Teilnehmenden zu geltenden Corona-Regeln und -Angeboten in Österreich zu beantworten. Die Sprechstunden mit ukrainischer Dolmetschung werden vorerst zweimal wöchentlich angeboten, die nächsten Termine sind unter www.integrationsfonds.at/onlinekurse abrufbar.

Alle Informationen zu den Corona-Sicherheitsmaßnahmen und den aktuell geltenden Verordnungen in insgesamt 17 Sprachen finden Sie hier.

Information für ukrainische Vertriebene

Für alle Anfragen zur Integration und ersten Schritten in Österreich stehen die ÖIF-Ukraine-Hotline und der WhatsApp-Info-Service des ÖIF von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer +43 1 715 10 51 – 120 zur Verfügung. Dort lassen sich Informationen zu Deutschkursen, Wohnen, Berufseinstieg, Anerkennung von Qualifikationen, Behördenwegen sowie zu Schulsystem und Bildungsmöglichkeiten finden. Auch in allen ÖIF-Integrationszentren stehen Informations- und Austausch-Angebote für ukrainische Vertriebene zur Verfügung. Alle Angebote des ÖIF für vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer finden Sie gesammelt in Deutsch und Ukrainisch unter www.integrationsfonds.at/ukraine.

Deutschkurse mit staatlich anerkanntem Zertifikat

Für ukrainische Vertriebene stellt der ÖIF Deutschkurse mit staatlich anerkanntem Zertifikat auf den Sprachniveaustufen A1-C1 an mehr als 80 Kursstandorten in ganz Österreich kostenlos zur Verfügung. Gemeinsam mit der Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungseinrichtungen (BABE) werden Maßnahmen getroffen, um zusätzliche Kursplätze für ukrainische Vertriebene zu schaffen. Die Terminvereinbarung zur Deutschkursberatung in allen ÖIF-Integrationszentren ist für aus der Ukraine vertriebene Personen an der Hotline (+43 1 715 10 51 – 120) möglich.

Selbstständig Deutsch lernen auf www.sprachportal.at

Ergänzend bietet der ÖIF kostenlose Online-Deutschkurse und Lernmaterialien an, mit denen Zuwanderinnen und Zuwanderer in Österreich ihre Deutschkenntnisse verbessern können: Von Montag bis Freitag finden täglich Online-Kurse auf den Sprachniveaus A1, A2 und B1 statt; die Teilnahme ist einfach und ortsunabhängig per Computer, Tablet oder Handy möglich. Onlineübungen, Arbeitsblätter, Hörübungen, Lernpodcasts und Videos unterstützen Deutschlernende unterschiedlicher Sprachniveaus beim Lernen von Zuhause aus. Sämtliche Angebote stehen auf sprachportal.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Aleksandra Faes

Leiterin Bereich Kommunikation

+43 1 710 12 03 - 358

aleksandra.faes @ integrationsfonds.at