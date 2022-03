Herr Bert und die Gogonen in Wien

Wien (OTS) - Das verspätete 30 jährige Bühnenjubiläum von Herr Bert und den Gogonen findet nach zweimaliger Verschiebung live im Calea Club Hilton Wien am 06. April 2022 Beginn 20.15 statt. Dieses Konzert - „Geht scho’“ - gibt humorvoll gesungen Einsicht in fröhliche Stunden und in tiefe bis dunkle Gedankengänge mit amüsanter Selbstkritik des Texters.

Musikalisch gehypt von den besten Musikern dieses Genres - den Gogonen. Austro-Vintage-Pop mit frisch etikettiertem Dialekt. Zum Einhören und textsicheren Mitsingen - www.herrbert.at

Herr Bert und die Gogonen

06.04.2022, 20.15 Uhr

CALEA Dinner Club, Landstraßer Hauptstraße 2, 1030 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Pachler

office @ d33.at