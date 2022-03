SPÖ-Kucher zu Testchaos: Diese Regierung kann Ihre Gesundheit gefährden

Wien (OTS/SK) - „In weniger als 48 Stunden soll eine neue Corona-Teststrategie in Kraft treten und es gibt noch keine Zeile der notwendigen Verordnung. Wobei der Begriff ‚Strategie‘ für das Chaos, das die Regierung hier anrichtet, falsch ist“, stellte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Mittwoch fest. Niemand kennt sich aus, die Menschen sind verunsichert, die für die Umsetzung des Regierungspfusches zuständigen Bundesländer können keine Richtlinien erlassen, weil die Verordnung fehlt. „Die Regierung zerstört ein funktionierendes Testsystem während die Pandemie noch in vollem Gange ist und gefährdet damit die Gesundheit der Österreicher*innen.“ ****

Kucher zählte einige der offenen Fragen auf: So können Arbeitgeber von Arbeitnehmern regelmäßige Test verlangen – wer zahlt die in Zukunft? Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer? Menschen die ihre Kinder oder andere Angehörige im Spital oder im Pflegeheim besuchen wollen und dafür zusätzliche Tests brauchen – wo machen die das glaubhaft, woher bekommen sie die Tests?

Abgesehen von diesen offenen Fragen ist es außerdem völlig unsinnig, die Gratistests ausgerechnet zu einem Zeitpunkt abzuschaffen, wo sich täglich zehntausende Österreicher*innen mit dem Corona-Virus infizieren. Gerade jetzt wäre es wichtig, dass sich Menschen regelmäßig und gratis testen lassen können, um die Verbreitung des Virus zu bremsen, so Kucher abschließend. (Schluss) PP/ls

