ritestream unterzeichnet Vertrag über die Ausgabe von NFTs für einen neuen Hollywood-Raubfilm

New York, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) - Heute hat ritestream, die Plattform zur Finanzierung von NFT-Inhalten, eine Vereinbarung unterschrieben mit Stealing McCloud, den sich zur Zeit in Entwicklung befindenden Raubfilm über den umstrittenen US-Tech-Magnaten John McAfee. Es geht in der Vereinbarung um die Erstellung und Ausgabe von Filmrollen-NFTs. ritestream-Nutzer können diese einzigartigen NFTs mit ihrem RITE-Coin kaufen, der neuen Kryptowährung der Plattform, mit der sie bequem von ihrem Wohnzimmer aus in Hollywood-Produktionen investieren können.

Während der weltweite NFT-Umsatz im letzten Jahr 25 Milliarden Dollar erreichte, revolutioniert das Spektakel der nicht-fungiblen Token die Filmindustrie. Jeden Tag können Kunden zu Filmfinanzierern werden, indem sie einen Anteil an einem Film oder einer Serie durch NFT-Vorverkäufe erwerben.

Heute haben die Filmrollen Ian, gespielt von Alex Høgh Andersen (Vikings), Javier, gespielt von Darko Peric(Money Heist) und Elin, gespielt von Alex Essoe (Doctor Sleep), zugestimmt, als NFTs veröffentlicht zu werden. Der in Zusammenarbeit mit Samizdat Pictures entstandene Film zeigt die fiktive Flucht von John McAfee in die Freiheit, nachdem er in Spanien inhaftiert war. Der Film, der im April in Barcelona gedreht wurde, wird im Mai bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes den Käufern vorgestellt, bevor er in die breite Öffentlichkeit gelangt.

Riaz Mehta, Gründer und CEO von ritestream, kommentiert: „Dieser Deal bedeutet einen großartigen Moment in der Geschichte, in dem wir den Fans die Möglichkeit geben, ein Stück des Films als NFT zu besitzen, noch bevor er veröffentlicht wird. "

Riaz fährt fort: „John McAfee ist eine Ikone in der Krypto-Community, und da NFTs immer beliebter werden, glaube ich, dass die NFTs von Stealing McCloud ein begehrtes Sammlerstück für jeden NFT-Liebhaber sein werden. Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer Reihe von großartigen Film- und TV-Projekten, die wir auf die ritestream-Plattform bringen und Fans mit ihren Lieblingsinhalten verbinden."

ritestream ist die Plattform für die Erstellung und Monetarisierung von Film- und TV-NFTs von allrites, dem globalen Marktplatz. Als kuratierte Filmwelt im Web3 dient es als Ausgangspunkt für Film- und Fernsehinhalte. Das ritestream-Ökosystem umfasst einen bestehenden Content-Marktplatz für globale Film-, TV- und Live-Sportrechte, der Streaming-Plattformen flexiblen Zugang zu Tausenden von Stunden an Inhalten zu einer niedrigen monatlichen Abonnementgebühr bietet. Das ritestream Launchpad bietet Kreativen eine revolutionäre Plattform, um Inhalte zu finanzieren, zu monetarisieren und zu vertreiben und dabei die Technologie von NFTs zu nutzen. Die ritestream-App bietet den Verbrauchern einen Verbreitungsmechanismus, mit dem sie Inhalte ansehen und mit ihnen interagieren können. Darüber hinaus können sie ihre Lieblingsprominenten und -schauspieler unterstützen, indem sie NFTs in limitierter Auflage kaufen. Das gesamte Ökosystem wird durch RITE-Coin angetrieben, einen nativen Token, mit dem in unabhängige Filmprojekte investiert, NFTs gekauft und Inhalte angesehen werden können. Verbraucher können RITE-Coins verdienen, indem sie Inhalte in der ritestream-App bewerten.

Rani Gill |+44 (0)7590 534173 | rani @ flamepr.com Elina | +44(0)7593 767157 | elina @ flamepr.com