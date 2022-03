AVISO: Inbetriebnahme der WienMobil Rad Stationen

Wien (OTS/RK) - Das neue Leihrad-System der Stadt – WienMobil Rad – geht ab 1. April 2022 in Betrieb. Künftig stehen 3.000 Räder an über 200 Standorten zur Verfügung und das in allen 23 Wiener Bezirken.

Wir laden Sie deshalb herzlich zu einer exklusiven Vorab-Präsentation ein:

Donnerstag, 31. März 2022 um 11.30 Uhr

bei der U1-Station Rennbahnweg (unter der Trasse)





Gesprächspartner*innen vor Ort:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien

Leonhard von Harrach, Geschäftsführer nextbike





Der Zugang zum Mediengespräch ist nur mit gültigem 2,5G-Nachweis und mit gültigem Presseausweis möglich. Vor Ort bitte einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.

