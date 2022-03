Extremsport-Highlight! Am Wiener Rathausplatz rasseln die Kettensägen

Von 27. bis 29. Mai trifft sich die Elite der SportholzfällerInnen im Rahmen der STIHL TIMBERSPORTS® World Trophy 2022 erstmals im Herzen Wiens!

Wien (OTS) - Action pur im Herzen der Donaumetropole! Von 27. bis 29. Mai tritt die Elite der SportholzfällerInnen erstmals vor dem Wiener Rathaus gegeneinander an. Höhepunkt des dreitägigen Events ist die World Trophy am Samstag, bei der die Top-Stars der Szene um die Wette sägen und hacken. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Die Formel 1 im Sportholzfällen, die STIHL TIMBERSPORTS® Serie, macht zum ersten Mal Station in Wien! Jede Menge Action und spannende Unterhaltung sind garantiert, wenn die besten AthletInnen der Welt am Rathausplatz um die begehrten Trophäen rittern.

Drei Tage voll spannender Action

Das Gipfeltreffen der Top-Stars, die am Samstag in K.o.-Duellen gegeneinander antreten, wird flankiert von einer Reihe weiterer spektakulärer Wettkämpfe: Am Freitag macht die internationale Nachwuchs-Elite, unter 25 Jahre alt, die Rookie Weltmeisterschaft untereinander aus. Und am Sonntag steigen die österreichischen Meisterschaften.

Bei der World Trophy absolvieren die Teilnehmer vier Disziplinen am Stück, je zwei mit der Axt und zwei mit der Säge. Dabei gilt es, die Bewerbe Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck und Standing Block Chop so schnell als möglich zu meistern und den Gegner im direkten Duell zu besiegen. Die Trophy zählt zu den anspruchsvollsten Formaten bei TIMBERSPORTS® und erfordert extrem viel Kraft, Präzision und Ausdauer. Die rot-weiß-rote Flagge hält bei der World Trophy Österreichs Aushängeschild, der Waldviertler Armin Kugler, gegen die absolute Weltelite hoch.

Bei der Rookie WM wird der Sieger über drei Runden, bestehend aus den Disziplinen Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck und Springboard, ermittelt. Gold geht an den Athleten, der am Ende die meisten Punkte sammelt. Und schließlich verteidigt Armin Kugler noch seinen nationalen Meistertitel gegen die heimische Konkurrenz.

Bei den Fans finden die Wettkämpfe riesigen Anklang. Zur Veranschaulichung: Die WM in Stuttgart 2016 verfolgten bis zu 11.000 Fans live. Über die WM 2019 wurde weltweit mehr als 540 Stunden im Fernsehen berichtet.

Das Programm auf dem Wiener Rathausplatz

Freitag, 27.5., 15 Uhr: Internationaler Frauen-Cup, 18 Uhr: Nachwuchs-Weltmeisterschaft

Samstag, 28.5., 15 Uhr: Österreichische Nachwuchs-Meisterschaft, 18 Uhr: World Trophy

Sonntag, 29.5., 15 Uhr: Österreichische Meisterschaft

An allen drei Tagen gibt es ein Begleitprogramm mit u.a. einer Streetfood-Area. Der Eintritt an allen Wettkampftagen ist frei.

Über STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen mit drei Axtdisziplinen (Underhand Chop, Standing Block Chop und Springboard) und drei Sägedisziplinen (Stock Saw, Single Buck und Hot Saw). Die Saison beginnt im März mit nationalen Wettkämpfen in mehr als 15 Ländern und gipfelt in der Weltmeisterschaft im Herbst. Mehr als 20 Nationen von vier Kontinenten sind bei den Events vertreten.

Zur Geschichte

Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Holzarbeiter damit, sich in ihrer Freizeit mit Axt und Säge zu messen. Die Wurzeln des Sportholzfällens liegen in Australien und Neuseeland, von dort breitete es sich nach Kanada und in die USA, schließlich rund um den Globus aus. Im Lauf der Zeit entwickelten sich ein Dutzend Disziplinen, die Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer sowie eine präzise Technik erfordern.

Einer der ersten öffentlichen Wettkämpfe fand nach Angaben der Australian Axemen’s Association 1891 in Tasmanien statt. Zeitungsberichten zufolge zogen Sportholzfällerwettkämpfe nach 1899 bereits 8.000 Zuschauer in ihren Bann.

Weitere Informationen sowie Bild- und Videomaterial finden Sie unter www.timbersports.at oder im Mediapool unter media.stihl-timbersports.com.

