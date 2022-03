Vorstand der Leube Gruppe geht in Pension

Leube Vorstand Rudolf Zrost verabschiedet sich nach 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand.

St. Leonhard (OTS) - Mit 1. April 2022 übergibt der Vorstand der Leube Gruppe, KR Mag. Rudolf Zrost, die Alleingeschäftsführung an Mag. Heimo Berger, der schon bisher als zweiter Geschäftsführer tätig war. Im Vorjahr zur Gruppe umfirmiert, steht das Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Leonhard bei Grödig auf solidem wirtschaftlichen Fundament und ist den Anforderungen der Zukunft bestens gewachsen. Insbesondere das Thema ökologische Verantwortung wurde bei Leube bereits frühzeitig in den Mittelpunkt gestellt. Mit innovativen Lösungsansätzen für die Bereiche Infrastruktur, Lärmschutz und nachhaltiges Bauen hat das europaweit tätige Baustoffunternehmen dabei eine Benchmark gesetzt. „Es war eine spannende und wirklich schöne Zeit“, zieht Rudolf Zrost eine persönliche Bilanz. „ Ich möchte mich bei den mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich dafür bedanken. Sie haben als Leube Familie dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Branche und bei unseren Kundinnen und Kunden für Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Innovationsfreude steht. “

Von der Lehre zur Unternehmensspitze

1957 in Salzburg geboren, absolvierte Rudolf Zrost zeitgleich mit dem Gymnasium eine Bäckerlehre im elterlichen Betrieb, maturierte dann am BRG und anschließend an der HAK Salzburg. Danach studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck und vertiefte nach dem erfolgreichen Abschluss die gewonnenen Kenntnisse am dortigen Institut für strategische Unternehmensführung. Es folgten erste Berufsstationen bei der Chemie Linz AG, der H. u. E. Eibl OHG und bei Dyckerhoff Zement in Wiesbaden.

1992 trat er als Verkaufsleiter bei Leube ein. Schon 1993 übernahm Zrost die Geschäftsführung des Zementwerks Bernhofer und 1994 des Kalkwerks Tagger in Golling. 1997 wurde er als geschäftsführender Gesellschafter und Komplementär mit der Alleinführung des Unternehmens Gebr. Leube KG und deren Tochtergesellschaften betraut. Nach der 2014 erfolgten Umwandlung in die Leube AG war er als Gesamtgeschäftsführer und Vorstand der Leube AG für den Unternehmenszukauf und die strategische Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Neben seiner beruflichen Tätigkeit gestaltete Rudolf Zrost zudem als Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg von 2007 bis 2016 den Wirtschaftsstandort Salzburg wesentlich mit.

Visionär mit Handschlagqualität

Dr. Veit Sorger, Aufsichtsratsvorsitzender der Mondi AG und ehemaliger Präsident der Industriellenvereinigung, schätzt den Leube Vorstand als Freund und Geschäftspartner: „Ob im Verband oder im Unternehmen, seine berufliche Umsetzungsstärke war stets getragen von Passion und Handschlagqualität“, so Sorger. „Und er ist sich trotz seines Erfolgs immer treu geblieben.“ Diese Authentizität hat auch Sepp Eder, Geschäftsführer der Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH, stets beeindruckt. „Ein Mann, ein Wort“, so sein Fazit der langjährigen Zusammenarbeit. „Bei all der Bodenständigkeit war Rudolf Zrost immer ein Visionär, der die Zeichen der Zeit früh erkannt hat."

Leube formt Zukunft

Die Leube Gruppe, von Zrosts Urururgroßvater Dr. Gustav Ernst Leube 1838 gegründet, ist heute ein europaweit tätiges Baustoffunternehmen für Beton und Betonteile und erwirtschaftet mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Tschechien einen Gruppenjahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Zu den sechs Kompetenzfeldern zählen Zement, Kalk, Zuschlagstoffe, Beton, Betonteile und Betonschwellen. Das Produktsortiment umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette von den eigenen Rohstoffen bis zu fertigen Endprodukten. Im Fokus stehen eine nachhaltige Produktion, Umweltverträglichkeit sowie die regionale Verantwortung an den jeweiligen Standorten.

Über die Leube Gruppe

