CMS begleitet Talenthouse bei Reverse Merger und Kotierung an der Schweizer Börse SIX

Namenaktien der Talenthouse AG notieren seit heute an der SIX Swiss Exchange. Bei der Transaktion stand CMS beratend zur Seite

Wien (OTS) - Talenthouse AG, die als führende Technologieplattform Marken und Kreative weltweit verbindet, notiert seit heute als operative Gesellschaft im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange. Über die letzten 15 Monate hat Talenthouse AG vier vorher unabhängige Unternehmen gebündelt und mittels eines sog. reverse merger an die Börse in Zürich gebracht. Wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beigetragen hat ein internationales Anwaltsteam rund um die Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz.

Talenthouse, ein Unternehmen mit operativem Sitz in London, verkörpert den Zeitgeist einer neuen Ära, die sich durch vielfältige, dezentralisierte und internationale Kreativinhalte auszeichnet. Das weltweit führende Kreativunternehmen vernetzt seine mehr als 14 Millionen Mitglieder mit weltbekannten Marken wie Warner Bros., Snapchat und den Vereinten Nationen und gibt ihnen die Möglichkeit, authentische und kulturell bedeutsame digitale Inhalte zu erstellen.

Die komplexe Transaktion hat ein internationales Rechtsanwalts-Team rund um Gregor Famira, Experte für Gesellschaftsrecht und Partneranwalt bei CMS Wien, federführend betreut. Länderübergreifend unterstützt wurde Famira von seinen Wiener Kollegen Georg Gutfleisch, Marco Selenic und David Kohl sowie von Gerd Leutner, Martin Eichholz und Charlotte-Sophie Unger – aus dem CMS Büro in Berlin; vervollständigt wurde das CMS Expertenteam von Matthias Kuert und weiteren Kolleg:innen aus dem Schweizer Team von Stefan Brunnschweiler. Wolfgang Müller von der Zürcher Kanzlei MLL stand der Talenthouse AG bei der Erstellung des Kapitalmarktprospekts und kapitalmarktseitigen Themen beratend zur Seite.

Gregor Famira zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit: „ Es freut mich für unsere Klienten, dass durch die von uns gewählte Struktur die hoch gesteckten Ziele aller Parteien erfüllt werden konnten. Und es freut mich für CMS, dass die Zusammenarbeit zwischen den Teams in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und UK so reibungslos geklappt hat - vielen Dank an alle Kolleg:innen! “

