PFOTENHILFE rechnet mit Igel-Ansturm

Täglich werden hungrige Igel gerettet / Nasskaltes Wetter ist tödlich für Jungtiere

Lochen (OTS) - Alle haben sich über den sonnigen, warmen März gefreut, vor allem die Tierwelt ist so richtig erwacht. Doch der April mit seinem sprichwörtlichen Wetter kommt heuer überpünktlich und gnadenlos. Jetzt wird es nicht nur ungemütlich, sondern für viele Jungtiere in freier Wildbahn lebensgefährlich. Nasskaltes Wetter ist eine tödliche Bedrohung für die Sonnenverwöhnten. Sehr viele Igel, die sich im Herbst mit zu geringem Gewicht in die Winterruhe begeben haben, wurden vom Hunger und dem Schönwetter geweckt. Jetzt finden sie jedoch fast nichts zu essen, da sich ihre Hauptnahrungsquelle Insekten verkriecht.

"Die nachtaktiven jungen Igel sind jetzt auch tagsüber auf der verzweifelten Suche nach Nahrung", weiß PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler. "Wenn man aber einen Igel bei Tag sieht, braucht er jedenfalls Hilfe." Diese bieten Wildtierauffangstationen wie die PFOTENHILFE, welche die Igel je nach Wetter bis Anfang/Mitte Mai füttern und frostfrei halten und dann erst wieder auswildern.

"Die Wetterkapriolen werden jedes Jahr verrückter, aber nachdem wir Menschen die Klimaveränderung verursacht haben, müssen wir jetzt auch Verantwortung übernehmen und den dadurch in Not gebrachten Tieren helfen" , so Stadler weiter. "Derzeit werden uns täglich junge Igel gebracht und die nächsten Wochen rechnen wir einem regelrechten Ansturm. Betroffen sind jetzt neben Igeln aber unter anderem auch Singvögel, weshalb es derzeit besonders wichtig ist, Futter aufzustellen. Bei Wetterumschwüngen mit Wind, Regen und Schnee sind auch Tiere wie Eichhörnchen mit ihren Jungen in den Bäumen gefährdet, weil die Kobel oft durchnässt oder sogar heruntergeweht werden. Bitte achten Sie bei Spaziergängen oder Arbeiten im Freien auf möglicherweise in Not geratene Wildtiere." Auf www.pfotenhilfe.at findet man Tipps und die Wildtierhotline und Adresse der PFOTENHILFE.

Bild eines geretteten jungen Igels am Tierschutzhof PFOTENHILFE: https://www.ots.at/a/OBS_20200213_OBS0014



