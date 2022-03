Wiederwahl des Akademischen Leiters an der IMC FH Krems

Prof. (FH) Mag. Dr. Martin Waiguny wurde als Akademischer Leiter der IMC FH Krems wiedergewählt. Als Stellvertreter wurde Dr.phil. Manfred Pferzinger gewählt.

Krems (OTS) - „Ich freue mich sehr auf die weitere und sehr gute Zusammenarbeit mit dem wiedergewählten Kollegiumsteam Martin Waiguny und Manfred Pferzinger. Wie bisher sind die kurzen Abstimmungswege und der inhaltliche Austausch im Führungsteam für den weiteren erfolgreichen Weg unserer Fachhochschule essentiell“, so IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer.

„Mit der Wiederwahl von Martin Waiguny und Manfred Pferzinger ist sichergestellt, dass auch weiterhin vom Team der Kollegiumsleitung starke Impulse für die internationale Ausrichtung und für Innovationen an der IMC Fachhochschule Krems ausgehen. Ich gratuliere beiden Kollegen zur Wiederwahl und freue mich, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen können“, ergänzt IMC FH Krems Geschäftsführer Dr. Karl Ennsfellner.

„Ich freue mich über die Wiederwahl, um unseren eingeschlagenen Weg mit der Kolleginn*enschaft weiterzugehen. Es stehen viele spannende Projekte und Herausforderungen bevor, auf die ich mich freue“, so Prof. (FH) Dr. Martin Waiguny in einem ersten Statement.

Fokus im Bereich Überzeugungsforschung

Martin Waiguny ist seit 1. Jänner 2019 als Kollegiumsleiter an der IMC FH Krems tätig. Er bekleidet zudem Funktionen im Vorstand und Ausschüssen der österreichischen Fachhochschulkonferenz. In seiner Forschung beschäftigt er sich vorrangig mit Konsumentenverhalten. Hier legt er den Fokus auf Überzeugungsforschung (Persuasion Research), die Schnittmengen mit den Kommunikationswissenschaften aufweist und sich mit neuen Medien und Technologien auseinandersetzt.

Der gebürtige Kärntner ist fachlich breit aufgestellt: Er studierte an der Universität Klagenfurt Angewandte Betriebswirtschaft und spezialisierte sich auf Marketing und Controlling sowie die Anwendung im öffentlichen und Non Profit Health Management.

Sieben Jahre lang war er als Postdoctoral Researcher an der Universität Klagenfurt tätig gewesen, bevor er vier Jahre als Senior Lecturer in Advertising an der Auckland University of Technology in Neuseeland lehrte und forschte. Er war zudem Visiting Scholar an der University of Illinois sowie Gastvortragender an der San Diego State University und an der International Business School (ICD) in Paris.

Das Kollegium der IMC FH Krems

Die Geschäftsordnung laut Fachhochschulgesetz (FHG) regelt die Aufgaben, Funktionsperioden, Vertretungsregelungen und Wahlordnung des Kollegiums. Dem Kollegium obliegt die akademische Führung unserer Hochschule. Aktuell setzt sich das Kollegium aus dem Akademischen Leiter, dem Stellvertretenden Akademischen Leiter sowie aus Studiengangsleiterinnen und -leitern, Vertreterinnen und Vertretern des Lehr- und Forschungspersonals sowie Studierenden zusammen.

