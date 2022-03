Top-Ranking für FH Technikum Wien: Platz 22 bei Österreichs besten Arbeitgebern 2022

Wien (OTS) - Die Fachhochschule belegt im aktuellen Ranking des Wirtschaftsmagazins trend von „Österreichs besten Arbeitgebern 2022“ mit Rang 22 eine Spitzenplatzierung. In der Branche „Bildung und Forschung“ ist die FH Technikum Wien die drittbeste Institution.

Im Ranking des Wirtschaftsmagazins „trend“ von „Österreichs besten Arbeitgebern“ holt die FH Technikum Wien in diesem Jahr Platz 22. Die Fachhochschule belegt damit eine echte Top-Platzierung unter den insgesamt 300 in der Liste gereihten Unternehmen. In der Branche „Bildung und Forschung“ ist die Fachhochschule damit sogar die drittbeste Institution.

Für das Ranking hat das Magazin mehr als 1.400 Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten ausgewählt und im Rahmen einer umfangreichen Onlinebefragung bewerten lassen. Die Studie erstellte das Magazin zusammen mit dem Hamburger Statistikunternehmen Statista und der Bewertungsplattform kununu. Insgesamt flossen über 200.000 Urteile aus vier Bewertungskanälen in das Ranking ein, befragt wurden 8.000 Arbeitnehmer*innen.

„Als Arbeitgeber bieten wir eine Kombination aus innovativen Betätigungsfeldern und einem fair gestalteten Arbeitsumfeld. Wenn es um festangestellte Mitarbeiter*innen geht, stehen wir aber gleichzeitig in direktem Wettbewerb mit privatwirtschaftlich geführten Unternehmen um technische und naturwissenschaftliche Fachkräfte. Deshalb freut es uns besonders, dass wir in einer großen und unabhängigen Erhebung so gut abschneiden. Das motiviert, weiter an einem optimalen Umfeld für unser Personal zu arbeiten“, sagt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der FH Technikum Wien.

Auch Geschäftsführer Florian Eckkrammer freut sich über das gute Abschneiden in der Rangliste: „Eine Karriere in Hochschullehre und Forschung ist erstrebenswert, aber manchmal auch herausfordernd. Als Hochschule so weit vorn in diesem Arbeitgeber-Ranking mitzuspielen, bestätigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind“, so Eckkrammer.

