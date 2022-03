ERINNERUNG: PK Neues Investitionspaket für den österreichischen Pharmastandort

Wien (OTS/BMDW) - Noch nie war die Forschung so stark gefordert, wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Pandemie hat den Life-Sciences-Bereich in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Um die Versorgungssicherheit Österreichs und Europas mit den besten Medikamenten zu gewährleisten, braucht es jetzt Investitionen in den Standort. Wirtschafts- und Forschungsministerin Margarete Schramböck und FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth informieren über das neue Investitionspaket in den österreichischen Forschungs-, Wirtschafts-und Produktionsstandort. G.ST Antivirals – ein Wiener Start-up, das zu neuen Therapieansätzen für Virusinfektionen forscht - berichtet aus der Unternehmenspraxis.

Datum: Donnerstag, 31.03.2022

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien

Teilnehmende Personen:

• Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

• Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG

• Guido Gualdoni, Geschäftsführer des Wiener Start-ups G.ST Antivirals

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung @ bmdw.gv.at

Bitte beachten Sie, dass der Zugang für Medien ausschließlich über den Besuchereingang beim Haupteingang des Regierungsgebäudes möglich ist und planen Sie Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Covid-19-Prävention:

Wichtiger Hinweis für Medienvertreter/innen:

Es ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2 Vertreter/innen pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf/in). Für den Zutritt zur Pressekonferenz gelten die Regelungen gemäß dem 3 G-Prinzip (geimpft/genesen/gültig negativ getestet). Zudem ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Im Regierungsgebäude ist eine FFP2 Maske zu tragen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Josephine Raimerth

Pressesprecherin der Bundesministerin Margarete Schramböck

+ 43 1 711 00 - 805649

josephine.raimerth @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at