Personalmangel als Top-Risiko 2022 für Unternehmen

Wien (OTS) - Die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern und Nachwuchstalenten steigt sprunghaft an. Längst ist der Fachkräftemangel nicht nur im IT-Bereich zum Problem geworden, sondern überall. Der aktuelle Report „Risk in Focus“ identifiziert Humankapital, Diversität und Talentemanagement als eines der größten Risiken für Unternehmen in diesem Jahr. Das Institut für Interne Revision Österreich, das maßgeblich am Bericht beteiligt war, zeigt die Gefahren, aber auch Chancen in diesem Bereich auf.

Fachkräftemangel und das „Race for talents“ zählen seit geraumer Zeit zu den großen Herausforderungen für Unternehmen weltweit. Insbesondere im IT-Sektor geht die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auf, mittlerweile ist die Personalfrage aber in fast allen Branchen und auf allen Ebenen evident. Die Pandemie hat dieses Problem massiv beschleunigt, u. a. durch Fernarbeit bzw. hybrides Arbeiten, dezentrale Teams und höhere Anforderungen an digitale Kenntnisse, aber auch durch mangelnde Mitarbeiterbindung und dadurch bedingte Abgänge.

Bereits im „Emerging Risks Monitor Report“ (Gartner, 2022) stuften 78 Prozent der befragten Führungskräfte die Talentesuche nach der Pandemie als größtes Risiko für Unternehmen ein. Und auch der vorliegende aktuelle Bericht „Risk in Focus 2022“, der gemeinsam von den Instituten für Interne Revision in Österreich und weiteren elf europäischen Ländern sowie dem Dachverband ECIIA erstellt wurde, kommt zu diesem Schluss: 40 Prozent aller Revisionsleiter in Europa zählen Humankapital, Diversität und Talentemanagement zu den größten Risiken in diesem Jahr.

Fachkräfteproblem als Existenzbedrohung: Interne Revision in Schlüsselrolle

Gottfried Berger, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Interne Revision Österreich: „Know-how-Verlust durch hohe Fluktuation und ein Mangel an qualifizierten Mitarbeitern können nicht nur ein Hemmschuh für das Wachstum von Unternehmen, sondern mitunter sogar ein existenzielles Risiko sein. Auch die Interne Revision ist nicht immun gegen dieses Problem, sie nimmt aber zugleich eine Schlüsselrolle ein, um aus der Krise eine Chance zu machen. Denn sie kann Risiken bezüglich Humankapital rechtzeitig aufzeigen, als Schnittstelle zwischen Abteilungen wie HR, Marketing und IT das Management entsprechend beraten und Pläne zur Durchführbarkeit und Zielerreichung erstellen.“

Ein österreichisches Vorzeigebeispiel, das auch in „Risk in Focus“ angeführt wird, ist die Mondi Group. Sie hat einen Zehn-Jahres-Plan für die Mitarbeiter- und Talente-Entwicklung erstellt. „Wir prüfen unsere Ausbildung und Kompetenzentwicklung, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter:innen langfristig bei uns beschäftigt sind. Wir arbeiten intensiv daran, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Diversität und Integration sowie Gesundheit und psychisches Wohlbefinden stärker in den Vordergrund stellt. Diese Maßnahmen werden laufend überwacht und gemessen“, so Ulrich Weber, Revisionsleiter des heimischen Papier- und Verpackungsherstellers.

Voraussetzung für solche Ansätze ist das Bewusstsein für die Problematik bei den Führungskräften – auch bezüglich der Außenwahrnehmung auf dem Jobmarkt. Ein guter Ruf, flexible Arbeitsmodelle, Aus- und Weiterbildungsangebote sowie ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden immer wichtiger, um für Nachwuchstalente attraktiv zu sein. Im Rahmen des Berichts zeigte sich jedoch, dass dieses Bewusstsein im Management häufig nicht ausreichend vorhanden ist – zumindest nicht genug, um das HR-Thema und umsichtige Nachfolgeplanung ganz oben auf die Risiko-Agenda zu setzen.

Schlüsselkompetenzen der Zukunft: Digital-Wissen und Soft Skills

Wurden IT-Fachkenntnisse früher vor allem in einschlägigen Funktionen und Sektoren benötigt, kommt spätestens seit der Pandemie kaum noch jemand um dieses Know-how herum: Es gilt, neue digitale Werkzeuge – von Big-Data-Systemen bis hin zu Künstlicher Intelligenz – zu beherrschen.

David Bichler, Leiter Interne Revision der Erste Group: „Die traditionelle Trennung zwischen IT und anderen Funktionen wird in naher Zukunft obsolet sein. Wir können weder Personen mit IT-Kenntnissen einstellen, die keine Ahnung vom Geschäft haben, noch umgekehrt. Jeder muss sowohl sein Fach als auch Technologie verstehen, denn wir brauchen beides ständig. Deshalb konkurrieren wir auch mit anderen Unternehmen und in allen Bereichen um Talente in der Internen Revision. Die Kosten für diese Talente steigen ständig – insbesondere, wenn es um IT-Fähigkeiten geht.“

Die in Zukunft meistgefragten Fähigkeiten werden laut „Risk in Focus“ zudem jene sein, die den Wandel eines Unternehmens unterstützen – und das sind vielfach Soft Skills wie Problemlösungskompetenz, Kreativität oder Selbstmanagement. „Viele dieser Fähigkeiten haben weniger mit der Ausbildung als vielmehr mit der Persönlichkeit zu tun. Führungskräfte müssen sich fragen, wie man diese Menschen künftig besser identifizieren kann“, so Bichler.

Informationsoffensive: Revisions-Nachwuchs entscheidend für Unternehmenssicherheit

Gemäß internationalen Normen sind Revisionsleiter (CAEs) ausdrücklich dafür verantwortlich, dass ihre Ressourcen „angemessen und ausreichend“ sind, um die Aufgaben der Internen Revision zu erfüllen. Gibt es nicht genügend Revisoren, ist dies zugleich ein großes Risiko für Unternehmen und Organisationen – denn dann kann das nötige und von Stakeholdern gewünschte Maß an Sicherheit in Bezug auf geschäftskritische Risiken nicht gewährleistet werden.

„Diese Tatsache untermauert unsere Forderung nach einer personellen Stärkung der Internen Revision“, betont Gottfried Berger vom Institut für Interne Revision. „Wir brauchen verpflichtend einen Vollzeit-Revisor pro 500 Mitarbeitern – und das ist das absolute Minimum, um Unternehmen vor Risiken schützen zu können.“

Zugleich kündigt das Institut für Interne Revision eine Informations- und Nachwuchsoffensive an. Denn um personelle Ressourcen sichern und den Talentepool erweitern zu können, muss der Beruf potenziellen Mitarbeitern bekannt sein und attraktiv erscheinen – nicht nur bei jungen Talenten, sondern auch und gerade bei Fachkräften, die ihn noch nie in Erwägung gezogen haben. „Wenn die Menschen nicht wissen, was die Interne Revision tut und warum, dann werden sie sich auch nicht für diese Laufbahn interessieren oder sich bewerben. Deshalb starten wir als Institut noch in diesem Jahr eine Informations- und Nachwuchsoffensive“, kündigt Berger an.





Über Risk in Focus

Den kompletten Bericht „Risk in Focus 2022“, der gemeinsam von den Instituten für Interne Revision in Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und Spanien sowie dem Dachverband ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditors) erstellt wurde, können Sie hier abrufen.

Über das Institut für Interne Revision Österreich – IIA Austria

Das Institut für Interne Revision (www.internerevision.at), zielt auf die Förderung und Entwicklung der Internen Revision in Österreich ab. Die Tätigkeiten des Instituts mit Sitz in Wien sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern gemeinnützig und unpolitisch. Zu seinen Hauptaufgaben zählen der nationale und internationale Erfahrungsaustausch, die Information über Interne Revision, die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, sowie die Erarbeitung und laufende Adaptierung von Grundsätzen und Methoden. Ein wesentliches Ziel ist auch die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Internen Revision im Rahmen der Akademie für Interne Revision. Das Institut zählt derzeit rund 2.000 Mitglieder aus allen Sparten der österreichischen Wirtschaft.

