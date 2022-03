FPÖ-Triller: KPÖ-regiertes Graz entsorgt Werke unliebsamen Heimatdichters!

Kulturkampf dank extrem linker Stadtregierung nun endgültig ausgerufen; nach Straßenumbenennungen folgt Bücherverbannung; Kloepfer-Werke werden aus Stadtbibliotheken entsorgt.

Graz (OTS) - Ein heute erschienener Bericht der „Steirerkrone“ deckt unglaubliche Vorgänge innerhalb der Grazer Stadtbibliothek auf. So sollen sämtliche Werke des Grazer Ehrenbürgers und Heimatdichters Hans Kloepfer nicht nur aus dem Bestand genommen, sondern sogar „entsorgt“ werden. Bei vielen kulturaffinen Steirern lässt dies die Alarmglocken schrillen, scheint doch nun die Grazer Stadtregierung endgültig den Kulturkampf ausgerufen zu haben, um nachhaltige und massive Umwälzungen in der Landeshauptstadt vorzunehmen. „Hans Kloepfers politische Haltung war aus heutiger Sicht eine schwerwiegende Fehleinschätzung. Dieser Aspekt ist genauso Teil der Geschichte wie dessen außerordentliche Leistungen, die er als Chronist, Mundartdichter und Arzt für die Steiermark und damit auch Graz erbrachte. Hans Kloepfers literarische Werke, seine Ehrenbürgerschaft sowie der Erhalt seiner Denkmäler stehen für uns außer Frage. Die Entsorgung von Büchern beziehungsweise der Versuch, die Geschichte auszulöschen, ist kulturpolitisch sowie gesellschaftlich ein alarmierendes Signal. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr muss sich nun bekennen, ob sie in altbekannter kommunistischer Manier gegen nicht ihrem Weltbild entsprechende Werke vorgeht oder diese beabsichtigte Geschichts- und Literaturauslöschung doch noch zurücknimmt“, so FPÖ-Kultursprecher LAbg. Marco Triller, der auch von ÖVP-Kulturstadtrat Günter Riegler klare Worte einfordert.

Die Freiheitlichen kündigen auch auf Landesebene politischen Widerstand an. Letzten Endes sind ÖVP und SPÖ als Landesregierung die Aufsichtsbehörde der Stadt Graz, weshalb es zu überprüfen gilt, ob derart weitreichende Schritte überhaupt noch rechtskonform sind. Widrigenfalls hat das Land einzugreifen und die Bestände Kloepfers zu retten. „Eine Landeshauptstadt in der Hand von linken Chaoten muss die Landesregierung zum Eingreifen bewegen. Die Entsorgung von Büchern aus den Stadtbibliotheken – somit handelt es sich um das Eigentum der Grazer Bürger – ist ein kulturpolitischer Skandal der Sonderklasse und erfordert entsprechende Maßnahmen der Landesregierung. ÖVP-Kulturlandesrat Christopher Drexler wird uns auch erklären müssen, ob er diesem Treiben tatenlos zusieht und inwiefern angedacht ist, Werke Kloepfers aus den Landesbeständen zu entsorgen“, kündigt Triller entsprechende Initiativen im Landtag an, die durch das entschlossene Vorgehen der Grazer FPÖ auf Ebene des Gemeinderats ergänzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark | Pressedienst

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58

8010 Graz

Tel.: 0316/7072-0 | Fax: 0316/7072-8

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at

Internet: http://www.fpoe-stmk.at