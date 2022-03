EYFON und der Wiener Städtische Versicherungsverein – eine erfolgreiche Kooperation für Europas Jugend

Wien/Graz (OTS) - Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON) organsiert und veranstaltet seit nunmehr vier Jahren unterschiedlichste Formate für junge Menschen aus ganz Europa. Gemeinsam Ideen für Europa diskutieren, neue Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft entwickeln und dabei das interkulturelle Verständnis stärken sind nur einige der Zielsetzungen, die EYFON mit seiner Initiative verfolgt.

Der Wiener Städtische Versicherungsverein, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG), fördert gezielt Projekte, die den internationalen Brückenbau und länderübergreifende Begegnungen forcieren und ist von Beginn an ein wichtiger Partner von EYFON. Im Rahmen dieser Kooperation wurden 2019 die VIG YouthDays ins Leben gerufen, die den Kindern von MitarbeiterInnen der VIG-Konzerngesellschaften in ganz Europa ermöglicht, an Seminaren, Workshops und Diskussionsforen von EYFON auf der Europaburg in Neumarkt in der Steiermark teilzunehmen. Die ersten VIG YouthDays fanden im Sommer 2019 mit TeilnehmerInnen aus Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn statt. Einige Jugendliche freuten sich besonders über das Wiedersehen mit alten Freunden, die sie bereits vom VIG Kids Camp kannten, neue Freundschaften wurden geknüpft und viele äußerten den Wunsch nach einer Fortsetzung dieses Formats.

Zusätzlich unterstützt der Wiener Städtische Versicherungsverein das Europäische Jugendforum Neumarkt mit Stipendien, die an die TeilnehmerInnen anderer Formate, insbesondere EYFON | Peace Events und EYFON | YouthDays vergeben werden - so auch 2020, als die VIG YouthDays pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten. Im darauffolgenden Jahr entschieden das EYFON-Team und sein Kooperationspartner daher, ein neues digitales Format zu kreieren: Die Kinder von MitarbeiterInnen der VIG-Holding sowie der Versicherungsgesellschaften wurden eingeladen, Ihre Ideen und Gedanken zum Thema „Meine Zukunftsperspektive mit Corona“ zu teilen. Die besten Beiträge wurden von einer Jury ausgewählt und die Jugendlichen dazu eingeladen, im November und Dezember im Rahmen mehrerer Zoom-meetings miteinander über diese zu diskutieren. Unter den zahlreichen Einsendungen waren selbstgedrehte Filme, Essays, und Kollagen; die vier besten und kreativsten Einsendungen erhielten Tablets und Smartphones. „Europas Jugend ist unsere Zukunft und wir freuen uns sehr, mit dieser großartigen Initiative jungen Menschen den hohen Wert von Internationalität, Diversität und interkulturellem Verständnis näher bringen zu können“, betonte Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, zum Abschluss der Veranstaltung.

Der aktuelle Jahresbericht (Download unter https://eyfon.at/ueber_eyfon/) enthält einen ausführlichen Bericht zu diesem und anderen Programmhighlights 2021 und gibt Einblicke in die Idee von EYFON. Auch im heurigen Jahr möchte das Europäische Jugendforum Neumarkt wieder knapp 1000 junge Menschen aus ganz Europa erreichen und vermehrt Präsenzveranstaltungen auf der Europaburg in Neumarkt in der Steiermark anbieten. Zusätzlich zu den bestehenden Kommunikationskanälen (Homepage, Facebook, Instagram, Jahresbericht) wird in den kommenden Wochen auch unser erster Newsletter in diesem Jahr ausgesendet, der Partner, alle Interessierten und auch ehemalige Veranstaltungsteilnehmer - die „EYFONISTAS“ - über Neuigkeiten zum Projekt EYFON und unser Jahresprogramm 2022 informieren wird.

Rückfragen & Kontakt:

Infos und Kontakt:



Mag. Christian Buchmann, Geschäftsführer EYFON

Tel.: 0664 9123366

office @ eyfon.at



www.eyfon.at