Logistik-Gigant Frauenthal baut weiter aus

Frauenthal hat 2022 noch mehr Lager auf Lager

Unser Frauenthal-Lager in Wels hat jetzt riesige Ausmaße erreicht: mehr als 100.000 m² - Das entspricht 14 Fußballfeldern,“ gibt Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, an. „Wir haben über 2 Millionen Euro für die Erweiterung des Lagers Wels, die Revitalisierung und die Nutzbarmachung der Flächen investiert. Je mehr Lagerfläche wir haben, desto besser für unsere Kunden. Logistik ist unsere Kernkompetenz. Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender Frauenthal Handel Gruppe

Wien (OTS) - Großhandel: Die börsennotierte Frauenthal Holding AG zeigt mit ihrer Großhandelssparte für Installateure, Kommunen und Elektriker deutlich auf. In Wels (ÖO) geht das erweiterte Zentrallager an den Start.

Frauenthal betreibt für die Versorgung ihrer Kunden acht Logistikzentren in Österreich. Zusammen umfassen diese knapp 242.000 m². Das ist einzigartig in der heimischen Sanitär-, Heizungs- und Installationstechnikbranche. Der jüngste Neuzugang beim Marktführer sind 41.000 m² zusätzliche Fläche in Wels.

Der enorme Zuwachs an Lagerfläche spiegelt das kontinuierliche Wachstum der Frauenthal, den Status als wichtiger Arbeitgeber, als engagierter Ausbildungsbetrieb und auch als wichtiges Glied in der Versorgungskette wider; ist Frauenthal doch als Großhandel der Installateure, Kommunen und Elektriker wesentlicher Partner der kritischen Infrastruktur.

Wels wächst

„ Unser Frauenthal-Lager in Wels hat jetzt riesige Ausmaße erreicht: mehr als 100.000 m² - Das entspricht 14 Fußballfeldern,“ gibt Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, an. „Wir haben über 2 Millionen Euro für die Erweiterung des Lagers Wels, die Revitalisierung und die Nutzbarmachung der Flächen investiert. Je mehr Lagerfläche wir haben, desto besser für unsere Kunden. Logistik ist unsere Kernkompetenz. “

Wels wurde als Logistik-Hub mit Sorgfalt gewählt. Dank der zentralen Lage profitieren alle Kunden – vom Boden- bis zum Neusiedlersee – von kurzen Wegen und schnellen Lieferungen. Bis dato erreicht Frauenthal eine OTIF (on time in full)-Quote von hervorragenden 99,7 %. Mit Vollbetrieb von Wels rechnet man mit einem weiteren Qualitätssprung.

Bald über 50.000 Artikel abrufbereit



In Vollbetrieb geht das neue Frauenthal Zentrallager Wels im Laufe des 2. Quartals, aber schon jetzt werden täglich Kunden über diese Schaltzentrale mit dringend benötigter Ware versorgt. In der finalen Ausbaustufe stehen mehr als 50.000 Artikel, quer über alle Sortimentsbereiche, sofort abrufbar und kurzfristig bestellbar zur Verfügung. Installateure profitieren davon, indem sie mehr Auswahl haben und statt Teil- nun Komplettlieferungen bekommen. Über 220 Zustell-LKW bringen täglich die Bestellungen in ganz Österreich zum Kunden.

Lagerware gegen Beschaffungskrise



Der Lagerwert der Frauenthal Handel Gruppe beträgt aktuell rund 160 MEUR. Die hohen Lagerbestände ermöglichen es Kunden gut durch die Herausforderungen der Pandemie zu manövrieren. Lange Lieferzeiten bei gewissen Produktgruppen werden abgefedert. Der Vollbetrieb in Wels wird dabei unterstützen.

Mitarbeitende gesucht



Als Versorger der kritischen Infrastruktur ist die Frauenthal Handel Gruppe bisher ausgezeichnet durch die Coronazeit gekommen. Weitblick im Management, hohe Investitionen in den Ausbau der Angebote und das Engagement jedes einzelnen festigen die Position des Marktführers. Um weiter wachsen zu können, sucht die Frauenthal Handel Gruppe aktuell wieder Mitarbeitende in diversen Bereichen. Wer beim Marktführer arbeiten möchte, findet zahlreiche offene Stellenangebote auf https://frauenthal-karriere.at/.

Über die Frauenthal Handel Gruppe: In Österreich ist die Frauenthal Handel Gruppe die Nummer 1 im Großhandel für Sanitär, Heizung und Installationstechnik und Elektromaterial. Diese Division der Frauenthal Holding AG besteht aus den beiden Sanitär- und Installationstechnik-Großhändlern SHT Haustechnik GmbH und Frauenthal Handel GmbH (vormals ÖAG AG), dem Rohrleitungs- und Tiefbauspezialisten Kontinentale, Elektromaterial.at sowie dem Dienstleistungsunternehmen Frauenthal Service. www.frauenthal-service.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Schön

Frauenthal Service AG

T: +43 5 07 80 22281, +43 664 6270527

nina.schoen @ fts.at