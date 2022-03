Mordfall im Bezirk Jennersdorf kommt nach acht Jahren ans Tageslicht

RegionalMedien Burgenland berichten exklusiv

Eisenstadt (OTS) - Im Jahr 2013 wird in einem österreichischen Nachbarland in einem Waldstück eine unbekannte männliche Leiche gefunden. Es handelt sich um ein Mordopfer. Acht Jahre lang bleiben die Hintergründe des Falles im Dunkeln. Erst im Herbst 2021 gelingt es, die Identität des Opfers festzustellen. Die Spuren führen die Polizei in den Bezirk Jennersdorf, wo sie nach acht Jahren den Tatort feststellen können. Die Ermittlungen erstrecken sich auf mehrere Staaten.



Als erstes Medium berichten über diesen spektakulären Fall die Bezirksblätter Güssing/Jennersdorf, Teil der Regionalmedien Burgenland, in ihrer heutigen Ausgabe. Den Artikel finden Sie auch online auf www.meinbezirk.at/jennersdorf

Die RegionalMedien Burgenland sind ein Unternehmen der RegionalMedien Austria.

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Burgenland

Mag. Christian Uchann

Chefredakteur

M +43/664/80 666 5004

christian.uchann @ regionalmedien.at

MeinBezirk.at