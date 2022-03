TÜV AUSTRIA ist Top-Arbeitgeber 2022

Spitzenplatzierungen für Österreichs einzigen TÜV – als „Top-Arbeitgeber“

Wien (OTS) - Mehr als 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weltweit für die TÜV AUSTRIA Group tätig, unter ihnen mehr als 1.100 in Österreich. Als Team TÜV AUSTRIA tragen sie mit ihrem Einsatz wesentlich dazu bei, dass Kunden und Partner passgenau die sicherheitstechnischen Dienstleistungen bekommen, die sie brauchen.

Teamgeist über Gesellschafts- und Landesgrenzen hinweg, Innovationen, technologisches Know-how und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem hohen Maß an Arbeitszufriedenheit ließen TÜV AUSTRIA heuer erstmalig unter die Top 30 der besten Arbeitgeber Österreichs vorrücken.

Zum fünften Mal in Folge hat das Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit der europäischen Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu, dem Marktforschungsunternehmen Statista Österreichs und der beruflichen Netzwerkplattform Xing Österreichs beste Arbeitgeber gesucht.

TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas: „TÜV AUSTRIA darf sich seit langem über eine hohe Kundenzufriedenheit freuen. Dass unsere Unternehmensgruppe in den letzten Jahren auch verstärkt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Denn Spitzenleistungen im Sinne unserer Kunden können nur dann geleistet werden, wenn auch das Arbeitsumfeld, die Wertschätzung, der Zusammenhalt in der Belegschaft entsprechend ausgeprägt ist. Daran arbeiten wir laufend. Etwa bei infrastrukturellen Maßnahmen in unseren Prüfeinrichtungen, Laboren und im Back-Office-Bereich, internen Aus-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, oder einer Reihe von Benefits für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Spitzenplatz auch im Bereich Beratungen

Für TÜV AUSTRIA Finanzvorstand Christoph Wenninger ist auch der „Stockerlplatz“ im Ranking „Top Beratungen“ ein schönes Beispiel für die positive Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe: "Top-Leistungen sind nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit entsprechendem Know-how möglich. Und, mindestens ebenso wichtig, mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit, an Einsatzfreude, an Teamgeist. Die aktuellen Rankings für TÜV AUSTRIA bestätigen uns, dass wir mit unserem digitalen, vernetzten Lösungsangebot Innovationen und Fortschritt befeuern und damit Perspektiven schaffen. Für die Wirtschaft, die Gesellschaft und unsere kontinuierlich wachsende Unternehmensgruppe selbst.“ | karriere.tuvaustria.com



