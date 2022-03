ARBÖ: Osterferienbeginn in Deutschland und zwei Messen in Klagenfurt sorgen für Staus

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende wird das Verkehrsgeschehen laut ARBÖ-Verkehrsexperten durch den Herbstferienbeginn in drei deutschen Bundesländern geprägt sein. Auch zwei Messen in Klagenfurt werden für Verzögerungen rund um das Messegelände sorgen.

Laut ARBÖ-Verkehrsexperten wird es auf den Transitrouten in West-Österreich zu längeren Staus und Wartezeiten kommen. Grund dafür ist der Beginn der Herbstferien in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Aus Erfahrung wird der Hauptreisetag der Samstag sein. Besonders betroffen sind ab den Vormittagsstunden die folgenden Routen:

West Autobahn (A1) vor dem Grenzübergang Walserberg

Tauern Autobahn (A10) im Großraum Salzburg und im Baustellenbereich bei Werfen

Inntal Autobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg

Fernpass Straße (B179) im gesamten Verlauf, besonders vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und Lermooser Tunnel

Auch auf einigen Autobahnen im benachbarten Ausland ist ein langer Geduldsfaden bis in die Nachmittagsstunden gefragt. Vor allem auf der Verbindung München – Salzburg (A8) und der Brenner Autobahn (A22) in Südtirol.

Zwtl.: „Auto & Bike“ und „Freizeitmesse“ locken zigtausende Besucher nach Klagenfurt

Von Freitag, den 01.04., bis Sonntag, den 03.04.2022, präsentieren die Austeller in Klagenfurt eine gute Übersicht über den aktuellen Automarkt sowie Tipps für Freizeitaktivitäten unter anderem im eigenen Garten. Die „Auto & Bike“ – Messe zeigt die neusten Trends der Automobil- & Motorradbranche, Neuwägen von renommierten Automarken und noch vieles mehr. Über diverse Urlaubs- und Ausflugsziele können sich Interessierte auf der „Freizeitmesse“ informieren und sich im Frühling schon auf die Urlaubszeit einstimmen. Laut Veranstalter werden über 40.000 Besucher erwartet.

„Längere Verzögerungen sollten Autofahrer rund um das Messegelände vor der Öffnung und nach der Schließung der Tore einplanen. Auch mit einer Auslastung der Parkplätze ist zu rechnen“, so Verkehrsexpertin Angela Leimer.

