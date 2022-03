Launch der Wohn-Design-Plattform Camden+Willows

Neue Marke startet mit Vasen-Kollektion von Designer-Maker Peter Nielsen

Unsere Designobjekte sind erfreulich fürs Auge, haptisch anschmiegsam und mit Herzblut wie Präzision von Hand gemacht. Peter Nielsen, Plattformgründer und Designer-Maker Camden+Willows

ERSTE CAMDEN+WILLOWS KOLLEKTION: HANDGEFERTIGTE VASEN AUS HOLZ

Die drei prägnant-geometrischen Vasenmodelle von Peter Nielsen vereinen klares Design, ehrliches Handwerk und hochwertiges Material. Handgearbeitet in Wien bestehen die Vasen aus zwei Komponenten: außen massives Holz; innen mundgeblasenes Glas (hergestellt in einer familiengeführten Glashütte im benachbarten Tschechien). Sie wirken im Zusammenspiel ebenso wie jede für sich.



3 Vasenmodelle: SYLVIE, BRUNO, ALICE

4 Massivhölzer: Eiche natur, Walnuss natur, Esche weiß, Esche schwarz

Preis: EUR 220,- bis 320,-

Bezugsquelle: www.camden-willows.com

NEUE DESIGN-PLATTFORM camden-willows.com: DESIGNER:INNEN + MAKER:INNEN WILLKOMMEN

Camden+Willows macht „schöne Dinge fürs Zuhause“. Peter Nielsen, Plattformgründer und Designer-Maker, beschreibt seine Produktphilosophie: „ Unsere Designobjekte sind erfreulich fürs Auge, haptisch anschmiegsam und mit Herzblut wie Präzision von Hand gemacht. “ Nielsen startet mit der eigenen Vasen-Kollektion. In Zukunft sollen Designer:innen aus der ganzen Welt individuelle Wohnobjekte für Camden+Willows gestalten. Nach dem Motto: Inspiration von überall, in der Nähe gefertigt.

Womit wir beim Handwerk wären: Gutes Design ist so gut, wie es umgesetzt ist. Handwerker:innen aus der Region werden die Ideen der internationalen Designer:innen verwirklichen. Camden+Willows steht für natürliche Materialien aus möglichst naheliegender und nachhaltiger Quelle.

ÜBER DEN DESIGNER-MAKER UND GRÜNDER PETER NIELSEN: DÄNISCHER KOSMOPOLIT IN WIEN VERWURZELT

Peter Nielsen gründet die Marke und Design-Plattform Camden+Willows. Damit verbindet er sein Wissen und seine Erfahrungen aus Technik, Wirtschaft und Handwerk zu einem stimmigen Angebot. Er verbindet Ideen und Menschen über Kontinente hinweg, seine Werte mit seinem Wirken: Integrität, ehrliche Arbeit, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.

Nielsen ist in Dänemark geboren, als Wirtschaftsingenieur in der Welt herumgekommen, in den USA in Furniture Craftsmanship ausgebildet. Heute lebt und arbeitet er in Wien. Am liebsten mit Holz – da hat Opa Eigil ihn geprägt.

ÜBER CAMDEN+WILLOWS

Die Design-Plattform für Wohnobjekte www.camden-willows.com ist 2021 von Peter Nielsen gegründet. Er ist selbst Designer-Maker und verantwortet die Launch-Kollektion von handgearbeiteten Holzvasen. Sie ist der Beginn einer Produktpalette, die Inspirationen internationaler Designer:innen mit regionalem Handwerkskönnen vereinen soll. Der Ansatz ist von Gemeinschaft und Nachhaltigkeit getragen: „Schöne Dinge. Gut gemacht.“

Für interessierte Designer:innen und Handwerker:innen: designcraft @ camden-willows.com

