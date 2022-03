WIEN 1900-HIGHLIGHTS AM NEU GESTALTETEN TERMINAL 2 DES FLUGHAFEN WIEN

Klimt und Schiele aus dem Leopold Museum in der neuen "Vienna Lounge"

Das Design-Konzept der "Vienna Lounge"des Terminal 2 am Wiener Flughafen ermöglicht den Lounge-Besucher*innen aus aller Welt in die Atmosphäre von Wien 1900 einzutauchen. Die hochwertigen Reproduktionen zeigen ausgewählte Gemälde und Grafiken u.a. von Gustav Klimt, Egon Schiele oder Koloman Moser sowie historische Plakate der Wiener Secession aus der Sammlung des Leopold Museum. Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum

Wien (OTS) - Der völlig neu gestaltete Terminal 2 des Flughafen Wien ist ab heute, Dienstag, 29. März, öffentlich zugänglich. Neue gastronomische Angebote, eine zentrale Sicherheitskontrolle und zusätzliche Gepäckaufgabebänder verbessern ab sofort die Infrastruktur des Terminals, der künftig von Austrian Airlines, Aer Lingus, British Airways, Brussels Airlines, EVA Air, Finnair, Iberia und vielen anderen Luftlinien genutzt wird.

Die "Vienna Lounge" im Terminal 2

Ein besonderes Highlight am Terminal 2 ist die neue, exklusive "Vienna Lounge". Auf 2400 m² gibt es reichlich Platz für Passagiere, sich vor dem Abflug zu entspannen. Auch das Arbeiten oder Abhalten von Meetings ist hier in angenehmer Atmosphäre möglich. Vor rund einer Woche, am 23. März, wurde der Terminal im Rahmen eines Pre-Openings von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, dem Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig sowie den Flughafen Wien-Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner in Anwesenheit von Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplinger und Moritz Stipsicz, dem kaufmännischen Direktor des Leopold Museum präsentiert.

Künstlerische Ausstattung der "Vienna Lounge" in Kooperation mit dem Leopold Museum

Das Leopold Museum folgte mit großem Enthusiasmus der Einladung des Flughafen Wien, die künstlerische Ausstattung der "Vienna Lounge" zu entwickeln. Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplinger stellte im Rahmen der Kooperation mit dem Flughafen persönlich Meisterwerke aus der kulturellen Blütezeit von Wien um 1900 zusammen: "Das Design-Konzept der "Vienna Lounge"des Terminal 2 am Wiener Flughafen ermöglicht den Lounge-Besucher*innen aus aller Welt in die Atmosphäre von Wien 1900 einzutauchen. Die hochwertigen Reproduktionen zeigen ausgewählte Gemälde und Grafiken u.a. von Gustav Klimt, Egon Schiele oder Koloman Moser sowie historische Plakate der Wiener Secession aus der Sammlung des Leopold Museum." Beispiele für die berühmten Selbstbildnisse Egon Schieles und seine einzigartigen Frauendarstellungen, allen voran das Bildnis Wally Neuzil sind ebenso in der "Vienna Lounge" zu sehen, wie Gustav Klimts Hauptwerk Tod und Leben. Die Möbel des Café-Bereiches stammen von Thonet, die prächtigen Luster des Terminal 2 von der Manufaktur J. & L. Lobmeyr.

Schiele, Klimt & Co im Original im Leopold Museum

Wer die Werke von Egon Schiele, Gustav Klimt & Co. im Original sehen möchte, kann das in der permanenten Wien 1900-Präsentation des Leopold Museum täglich außer Dienstag von 10 bis 18 Uhr tun, in der PORR Night am jeweils ersten Donnerstag im Monat – zwischen 18 und 21 Uhr – sogar bei freiem Eintritt.

