Huawei & Darwin’s Circle: Tech for a Green World

Wien (OTS) - Auf einem eigenen Side Event zum diesjährigen DARWIN’S CIRCLE stellte Huawei Technologien für eine nachhaltige Zukunft vor und diskutierte Szenarien mit Vertreter:innen von Microsoft und Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.

Als Einstimmung auf die fünfte Ausgabe des DARWIN’S CIRCLE, der sich dieses Jahr mit dem Motto “CREATING A SUSTAINABLE NOW“ dem Thema Nachhaltigkeit widmet, setzte sich Huawei auf dem heutigen Side Event vor allem mit der technologischen Tangente rund ums Thema Umweltschutz auseinander.

„ Digitalisierung und der Einsatz elektronischer Mittel zur Gewinnung und Verarbeitung von Umweltdaten leisten einen wichtigen Beitrag zum Erkennen notwendiger Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen “, so Christian Holzer, Leiter der Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft im Umweltministerium. Außerdem rufen Huawei und DARWIN’s CIRCLE Unternehmen aus verschiedenen Branchen zur Teilnahme an der gemeinsamen „Tech for Green“-Initiative auf.

Innovationen für eine grüne Zukunft

„ Digitale Transformation und Innovation sind Voraussetzungen für Entwicklung “, so Marco Kamiya, Leiter der Abteilung Innovation und Digitalisierung der UNIDO in seiner Key Note. Zum Auftakt der Veranstaltung präsentierte Huawei seine TECH4ALL-Nachhaltigkeitsprojekte, bevor eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tech for a Green World“ mit Hermann Erlach, General Manager Microsoft Österreich, Arno Cimadom, Forscher beim Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, David Morris, Vizepräsident beim UN Asia Pacific Sustainable Business Network und Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Austria, stattfand.

Huawei orientiert sich aktiv an den SDG‘s und will im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie digitale Inklusion, Sicherheit und Umweltschutz fördern. „ IKT ist ein Enabler für Nachhaltigkeit “, so Radoslaw Kedzia, Huawei Vice President für CEE & Nordic Countries, in seiner Eröffnungsrede. „ Als weltweit führender Anbieter von IKT-Infrastruktur und intelligenten Geräten glauben wir, dass die IKT-Technologie eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) spielen wird. “

Aus diesem Grund hat Huawei die TECH4ALL-Programme initiiert, von denen eines seit letztem Jahr auch in Österreich aktiv ist. In enger Zusammenarbeit mit der Universität Wien und dem Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel hat Huawei ein zweijähriges Biodiversitätsforschungsprojekt gestartet, mit dem Vögel, Fledermäuse und Amphibien im Schilfgürtel des westlichsten Steppensees Europas zu verschiedenen Zeitpunkten akustisch beobachtet werden. Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden verwendet, um einen verbesserten Schutzplan auszuarbeiten und so den Schilfgürtel des Neusiedler Sees und dessen Biodiversität nachhaltig bewahren zu können.

So wurden auf einem Gebiet von 12 km² zwei sogenannte Online-Guardians sowie siebzig Offline Devices installiert, die bisher auf MicroSD Cards 4.000 GB an Tondaten aufgenommen haben. In 11.600 Stunden Tonmaterial erfahren die Forscher:innen, wie sich Geräusche und Vogelgesang in verschiedenen Jahreszeiten im Schilfgürtel verändern. „ Die akustischen Geräte ergänzen unsere menschlichen Beobachtungen einfach perfekt. Einerseits kommen wir so zu viel mehr Daten zu Uhrzeiten, zu denen das bisher nicht möglich war, in der Nacht zum Beispiel. Das eröffnet uns viele neue Facetten des Lebens im Schilf. Andererseits helfen die Daten aus verschiedenen Quellen enorm bei der Evaluierung unserer Ergebnisse “, beschreibt Harald Grabenhofer, Forscher beim Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, die Vorteile der Nature Guardians von Huawei und RFCx.

Tech for Green Initiative - Ein Aufruf zur Zusammenarbeit

Auf der Veranstaltung kündigten Huawei und DARWIN's CIRCLE auch einen offenen Aufruf an, sich gemeinsam für eine grünere Zukunft einzusetzen. „ Bei der heutigen Veranstaltung wurden innovative Ideen für den Umweltschutz mit Hilfe von Hightech vorgestellt und ausgetauscht ", sagte Nikolaus Pelinka, Gründer von DARWIN's CIRCLE, „ Angesichts der globalen Herausforderung des Klimawandels und des Verlusts der Biodiversität müssen wir alle eine Rolle spielen, und digitale Technologien können uns bei der Suche nach Lösungen sehr unterstützen. “ Um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen, rufen Huawei und DARWIN's CIRCLE Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren auf, ihre Kräfte zu bündeln.

Gerade IKT-Technologien haben eine Schlüsselrolle im gemeinsamen Kampf um den Schutz der Natur, da sie die Menschheit dabei unterstützen können, die Beziehung zur Natur zu verändern, indem sie Teil der Lösung für deren Erhalt sind. Ziel dieses Aufrufs ist es, gemeinsam mit den Partnern ein Whitepaper zu erstellen, in dem die Erkenntnisse und Praktiken der Industrie untersucht werden, um gemeinsam an einer grünen Zukunft zu arbeiten.





