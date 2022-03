VP-Mahrer ad 80. Geburtstag von Bernhard Görg

Ehrung für den ehemaligen Vizebürgermeister und Stadtrat Bernhard Görg

Wien (OTS) - Am Dienstagnachmittag fand im Wiener Rathaus eine Feier anlässlich des 80. Geburtstags des ehemaligen Vizebürgermeisters und amtsführenden Stadtrats für Planung und Zukunft, Bernhard Görg statt. Auch Bürgermeister Michael Ludwig nahm an der Veranstaltung teil und gratulierte dem Jubilar herzlich. „Bernhard Görg hat in seinen politischen Funktionen stets Weitblick und Verantwortung bewiesen, sein Wirken prägte Wien nachhaltig", so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien und Stadtrat Karl Mahrer.

Top-Manager, Politiker, Theatermacher und Krimiautor

Bernhard Görg wechselte 1992 als Manager aus der Privatwirtschaft in die Politik, er wurde noch im selben Jahr zum Landesparteiobmann der Volkspartei Wien gewählt. Zehn Jahre lang übte er diese Funktion aus. Von 1996 bis 2001 hatte Görg das Amt des Wiener Vizebürgermeisters sowie des amtsführenden Stadtrats für Planung und Zukunft inne. In den Jahren 2001 und 2002 war er Klubobmann der Volkspartei Wien und ab 2002 als Wiener Gemeinderat tätig, bis er sich im Herbst 2004 aus der politischen Arbeit zurückzog. Nach seiner politischen Karriere schrieb Görg einige Theaterstücke und ist erfolgreicher Krimiautor.

Moderne Stadtgestaltung war ihm ebenso ein Anliegen, wie neue Wege in der Bildungspolitik. So geht etwa die Sir Karl Popper Schule, die Hochbegabten eine zielgerichtete Ausbildung ermöglicht, auf seine Initiative zurück. "Als Vizebürgermeister konnte Bernhard Görg zahlreiche neue Impulse für die Stadt setzen. Seine Politik als Planungsstadtrat prägt das Wiener Stadtbild bis heute", so Mahrer weiter.

Die Volkspartei Wien wünscht Bernhard Görg, der sich stets für Wien und die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat, alles erdenklich Gute. "Für seine erfolgreiche Tätigkeit als Vizebürgermeister und Planungsstadtrat gebührt ihm Dank und Anerkennung. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und vor allem, dass er noch viele Jahre in Glück und Gesundheit im Kreise seiner Familie verbringen kann", so Karl Mahrer abschließend.

