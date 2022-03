PULS 24 -Talk-Mittwoch: Verteidigungsministerin Tanner um 18:25 Uhr bei „Milborn“, Klenk & Gudenus bei „Die Politik-Insider“ um 22:45 Uhr

Morgen ist bei Corinna Milborn u.a. Verteidigungsministerin Tanner zu Gast. Gundula Geiginger begrüßt Falter-Chefredakteur Klenk & den ehem. FPÖ-Politiker Gudenus

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine hat dafür gesorgt, dass viele europäische Staaten ihre Sicherheitskonzepte überdenken. Auch in Österreich fand hierbei ein Umdenken statt: Nach jahrelangen Einsparungen fordert ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eine Erhöhung des Wehrbudgets auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts und einen 10 Milliarden Euro „Neutralitätsfonds“. Bei Corinna Milborn spricht sie über die Finanzierung und zukünftigen Herausforderungen des Bundesheers.

Am vermeintlichen Tag der Urteilsverkündung gegen den so genannten „Ibiza-Detektiv“ Julian Hessenthaler, dessen Videoaufnahmen im Mai 2019 die Regierung Kurz zerbrechen ließ, begrüßt Gundula Geiginger in „Die Politik-Insider“ den ehemaligen FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Falter-Chefredakteur Florian Klenk.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und „Die Politik-Insider“ – Mittwoch, 30. März, 18:25 und 22:45 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

