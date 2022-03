FPÖ – Brückl: Die einzig richtige Redimensionierung der Schul-Tests wäre die komplette Abschaffung

Infektionszahlen gehen deutlich nach unten – dieser Entwicklung muss auch der Bildungsminister nachkommen

Wien (OTS) - Nicht zuletzt seit seinem inhaltsleeren Auftritt in der ORF-Pressestunden rätseln Schüler, Lehrer und Eltern, wie es nach den Osterferien an den heimischen Schulen weitergeht. Nun ist die Entscheidung gefallen: ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek gab heute bekannt, das Testregime nach Ostern auf einen PCR-Test pro Schüler redimensioniert werden soll. Sollten Schüler dabei positiv getestet werden, sollen weitere Antigen-Tests für die betroffene Klasse bereitgestellt werden. FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl: „Die einzig richtige Redimensionierung der Schul-Tests wäre deren komplette Abschaffung gewesen. Die Testerei ergibt einfach keinen Sinn mehr – das zeigen auch die Zahlen, die nun offenbar stark sinken und bis nach den Osterferien noch einmal niedriger sein werden.“



Die Omikron-Variante gebe es einfach nicht mehr her, die Schultestungen weiter aufrecht zu erhalten. „Nach mittlerweile über zwei Jahren, in denen die Kinder und Jugendlichen unter dem Corona-Missmanagement dreier Gesundheits- und zweier Bildungsminister zu leiden hatten, ist es nach Ostern höchste Zeit, die sinnlosen Tests endgültig einzustellen“, brachte es Hermann Brückl auf den Punkt.

