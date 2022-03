Aufrunden für die Ukraine

Denns BioMarkt startet Spenden-Aktion für Menschen in Not

Wien (OTS) - Die Hilfe für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind, liegt Denns BioMarkt sehr am Herzen. Im Rahmen der österreichweiten Spenden-Aktion „Aufrunden für die Ukraine“ vom 28. März bis zum 30. April 2022 können Kund*innen in allen 34 Denns BioMärkten in Österreich über das Aufrunden ihres Kassenbetrages für Betroffene spenden. Empfänger des gesammelten Geldes ist die „Nothilfe Ukraine“ der Caritas Österreich.

Über „Aufrunden für die Ukraine“ können Kund*innen der Denns BioMärkte ihren Kassenbetrag aufrunden und in Not geratene Menschen in der Ukraine mit einer Spende unterstützen. Egal, ob sie bis zum nächsthöheren 10-Cent-Betrag aufrunden oder einen frei wählbaren Betrag spenden – jede Hilfe zählt und kommt vor allem dort an, wo sie benötigt wird. Mit dem gesammelten Geld wird die „Ukraine Nothilfe" der Caritas Österreich unterstützt. Auch in Deutschland läuft aktuell in teilnehmenden Märkten die Aufrunden-Aktion analog zu Österreich. Dort fließt das gesammelte Geld in die „Nothilfe Ukraine" von Aktion Deutschland Hilft e. V.

Die Spenden-Aktion „Aufrunden für die Ukraine“ ist nicht die erste Maßnahme, mit der die dennree Gruppe Österreich und Deutschland ihre Solidarität mit in Not geratenen Menschen in der Ukraine ausdrückt. Erst vor wenigen Tagen wurden Lebensmittel- und Sachspenden im Wert von 200.000 Euro in einem eigenen LKW an die ukrainische Grenze transportiert und von dort aus durch lokale Hilfsorganisationen weiterverteilt. Diese erste Sofortmaßnahme konnte dank der engen Zusammenarbeit mit Lieferanten schnell umgesetzt werden. Über „Aufrunden für die Ukraine“ erhalten nun auch Kund*innen direkt in ihrem BioMarkt die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Die Spenden-Aktion läuft bis Ende April.

