Mahrer/ Korosec ad Kinder- und Jugendheilkunde: Schaffung von Kinder-PVE für Wien

Zahl der Kinderärzte mit Kassenvertrag sinkt, während die der Wahlärzte deutlich ansteigt - mehr als die Hälfte der unbesetzten Kassenstellen in Wien betreffen Kinderheilkunde

Wien (OTS) - Während es 2010 noch 91 Kinderärzte mit Kassenvertrag in Wien gab, ist diese Zahl im Jahr 2021 auf 76 gesunken. Die Kinderärzte als Wahlärzte sind in der selben Zeit von 76 auf 135 gestiegen und haben sich somit beinahe verdoppelt. „Die Zahlen und Fakten sind eindeutig: In Wien braucht es die Stärkung der Kinder- und Jugendheilkunde“, so ÖVP Landesparteiobmann Karl Mahrer und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec betreffend die prekäre Situation in der Kinder- und Jugendheilkunde.



Die Probleme im Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde sind vielfältig. Sie reichen von zu schwachen Kassenverträgen, einer zu hohen Bürokratie bis zu extrem belastenden Arbeitsbedingungen. Es muss hier rasch Abhilfe geschaffen werden und die Stadt muss dies auch im Rahmen der Landeszielsteuerung machen. „Es kann nicht sein, dass mehr als die Hälfte der unbesetzten Kassenstellen in Wien die Kinder- und Jugendheilkunde betreffen. Weitere Maßnahmen sind dringend nötig. Neben der allgemeinen Stärkung geht es hier vor allem um die Schaffung von Kinder-Primärversorgungseinheiten“, so Korosec weiter.



Leider stockt aber auch hier der Prozess. Die letzte Sitzung der Wiener Gesundheitsplattform wurde covidbedingt abgesagt. Mahrer und Korosec fordern deshalb rasch eine Präsentation des angekündigten Modells für Kinder-PVE sowie auch die Errichtung der ersten Einheiten bis Jahresende. „Die zuständigen Stellen müssen hier rasch den Projektentwurf ausarbeiten und bis Jahresende die ersten dringend benötigten Einheiten auch umsetzen. Der momentane Zustand in der Kindermedizin ist für die Wienerinnen und Wiener jedenfalls nicht länger hinnehmbar. Es muss so rasch als möglich wieder eine optimale Versorgung außerhalb der Privatmedizin sichergestellt werden“, so Mahrer und Korosec abschließend.

