AVISO, 4. April: Feedback-Veranstaltung „Neugestaltung Leopold-Rister-Park“ in Margareten

Wien (OTS/RK) - Der Leopold-Rister-Park in Margareten wird 2023 umgestaltet. In die Pläne zur Erneuerung sind Ideen von Parknutzer*innen und Anrainer*innen eingeflossen, die am 4. April 2022 von 15.00 bis 18.30 Uhr im Leopold-Rister-Park direkt vor dem Ballspielkäfig vorgestellt werden. Margaretner*innen haben dort die Möglichkeit Feedback zu geben. Die Veranstaltung wird von Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Silvia Janković eröffnet und in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten sowie in arabisch- und türkischsprachige Begleitung durchgeführt.

Weitere Informationen: Sophie Berger, Büro der Bezirksvorsteherin für den 5. Bezirk, Tel.: 01/4000-05122, Mobil: +43 676 8118 05122, E-Mail: sophie.berger @ wien.gv.at



