11. Bezirk: Anmelden zur Führung „Der letzte Henker“

Rundgang am 2.4. im Simmeringer Ortskern: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) bietet die Fremdenführerin Katharina Glaser am Samstag, 2. April, eine interessante Führung mit dem Titel „Der letzte Henker von Wien“ an. Beginn der Tour ist um 10.00 Uhr bei der S-Bahn-Station „Geiselbergstraße“. Beim Streifzug durch den Ortskern von Simmering erzählt Katharina Glaser den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das schreckliche Amt des Josef Lang (1855 - 1925), der bis zum Ende der Monarchie als letzter Scharfrichter fungierte. Dem einstmals in Simmering geborenen und verstorbenen Lang gehörte dort vor der Zeit als Henker ein Kaffeehaus. Wo sich dieses Lokal befand und andere spannende Rückblicke hört das Publikum im Rahmen des rund 1,5 Stunden langen Rundgangs. Die Führungsgebühr beträgt 15 Euro. Es gelten die aktuellen Corona-Votrschriften. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Telefon 0676/81 18 25 411 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Die Wiener Fremdenführerin Katharina Glaser agiert auch unter der Bezeichnung „Die Stadtfüchsin“. Umfassende Informationen zum Henker Lang finden Interessierte im „Österreichischen Staatsarchiv“: www.oesta.gv.at/veroeffentlichungen/archivalie-des-monats/archivalie-des-monats-november-21.html.

