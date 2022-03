Covid-Medikamente – SPÖ-Kucher: „Pannen dieser Regierung nicht mehr zählbar“

„Teure Covid-Medikamente endlich österreichweit zur Anwendung bringen“

Wien (OTS/SK) - „Es ist unglaublich, dass teure Corona-Medikamente in Österreich herumliegen und nicht zur Anwendung kommen. Gesundheitsminister Rauch muss rasch dafür sorgen, dass auch die neben Paxlovid zugelassenen Medikamente österreichweit angewendet werden“, schließt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher der Forderung von ÖAK-Präsident Szekeres an. „Man kann die ganzen Pannen der türkis-grünen Regierung im Corona-Management gar nicht mehr zählen, egal, ob Impfen, Testen, Verordnungen oder jetzt die Medikamente, es ist die letzten zwei Jahre alles schiefgegangen, was schiefgehen kann.“ ****

Gerade jetzt, wo die Spitäler und das Gesundheitspersonal schon wieder völlig überlastet sind, müsse doch alles getan werden, um die vorhandenen Medikamente zu den Patientinnen und Patienten zu bringen und eine Spitalseinweisung zu verhindern. „Hier geht es um Steuergeld in Form von teuren und wirksamen Medikamenten, die Corona-Kranken helfen könnten. Auch die Gecko-Kommission hat die Anwendung der Medikamente bei schwereren Verläufen empfohlen, nicht jeder kann mit Paxlovid behandelt werden. Es werden und wurden zahlreiche Kommissionen eingerichtet. Aber auf Expertinnen und Experten hört in dieser Regierung niemand mehr. Es ist höchst an der Zeit, dass diese Regierung den Weg freigibt, denn das Chaos ist unzumutbar“, fordert Kucher. (Schluss) sl/ls

