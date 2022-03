Die Ärzte Krone Neu stellt die Arzt und Patienten Zusammenarbeit in den Mittelpunkt

Der Relaunch der Ärzte Krone setzt auf Adhärenz, Gesundheitskompetenz und Gesundheitsbildung.

Wien (OTS) - In einer im Jänner/Februar 2022 im Auftrag der Ärzte Krone durchgeführten Umfrage betonen 92% der befragten Ärzte den hohen Stellenwert der Gesundheitskompetenz, gleichzeitig ortet diesbezüglich die Hälfte gravierende Mängel bei ihren Patienten. Befragt wurden 100 niedergelassene Ärzte, davon 70 Allgemeinmediziner und 30 Fachärzte für Innere Medizin. Dabei wurde festgestellt, dass die Gesundheitskompetenz ein wesentlicher Schlüssel für den Therapieerfolg ist und die Hälfte der Patienten ein zu geringes Therapieverständnis hat. Ein überraschendes Ergebnis der Umfrage war, dass die Relevanz des Internets geringer als erwartet ist. Nur 9% der Allgemeinmediziner und 7% der Internisten sehen hier einen großen Einfluss. Wichtig für die befragten Ärzte war einerseits, dass sie mehr Zeit für die Patienten haben und andererseits wünschen sie sich einen stärkeren Austausch zwischen den Allgemeinmedizinern und den Fachärzten. Dazu konnte weiters festgestellt werden, dass die Fachzeitschriften eine wichtige Informationsquelle sind und vor allem die Ärzte Krone regelmäßig gelesen wird.

Relaunch Ärzte Krone

Ab dem 25. März 2022 erscheint die Ärzte Krone, die erfolgreichste Fachzeitschrift für Allgemeinmediziner und niedergelassener Fachärzte in Österreich, mit einer neuen strategischen Ausrichtung. Die Patienten werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. Dazu steht die Adhärenz, die Gesundheitskommunikation und die Gesundheitsbildung im Vordergrund. Durch die Verschmelzung von Print und Digital können die Ärzte und Patienten optimal unterstützt werden.

„Redaktionell wird die Zusammenarbeit von Ärzten und Patienten – egal ob Fachärzte oder Allgemeinmediziner – in den Mittelpunkt gestellt. Weiterführende Informationen können direkt vom Printmedium aus digital abgerufen werden. Die Stärken jedes Medienformates werden so optimal genutzt und neue Dimensionen der Serviceleistungen für Ärzte und Patienten werden geboten“, so Gerhard Valeskini, Geschäftsführer der Ärzte Krone GesmbH.

Die einzigartige Verknüpfung eines der führenden Fachmedien des Landes mit der Kronenzeitung/Mediaprint und ihren Millionen Lesern wird noch weiter ausgebaut. Daher hat die Mediaprint auch die Anteile der bisherigen Mitgesellschafter übernommen und wird aus der Ärzte Krone GesmbH ein umfassendes Kompetenzzentrum für Krankheit- und Gesundheitsinformation machen.

Ein großes Ziel der Ärzte Krone Neu ist die Erhöhung der Adhärenz. Neben Fachwissen rückt die neue Ärzte Krone auch die emotionalen Aspekte der Betroffenen verstärkt in den Fokus. So erhalten die Ärzte hilfreiche In­puts, was ihre Patienten bewegt, und kön­nen diese fachlich und empathisch best­möglich betreuen – eine wichtige Grundlage für eine vertrauensbildende Atmosphäre beim Patientengespräch! Dieser Aspekt un­terstützt auch die Adhärenz und damit letztendlich den Therapieerfolg. Die direkte Information von Patienten ist durch die ein­zigartige Zusammenarbeit mit der Kronen Zeitung, Europas erfolgreichster Tageszei­tung, und der Mediaprint möglich. So wer­den die Stakeholder entlang der Patient Journey mit den für sie relevanten Inhalten über die jeweils geeignetsten Kanäle ver­sorgt.

Verbindung von Allgemeinmedizinern und Fachärzten

Die Ärzte Krone Neu verbindet aber nicht nur die Print- mit der digitalen Welt und die Ärzte noch enger mit ihren Patienten, son­dern bringt auch Allgemeinmediziner und Fachärzte näher zusammen. Dafür arbeitet die Ärzte Krone mit der größten Fachver­lagsgruppe Österreichs zusammen. Die international agierende Futuro-Gruppe, mit den Tochterunternehmen MedMedia, Universimed und MEDahead mit ihren über 200 Mitarbeitern und mehr als 50 Fachpublikationen, liefert beispielswei­se die Top-News der internationalen Fach­publikationen und Kongresse sowie wichtige Inputs für die tägliche Praxis.

Omnichannel werben in einer Omnichannel-Welt

Für Pharmaunternehmen bedeutet die digi­tale Erweiterung der Ärzte Krone, dass auch die werblichen Möglichkeiten vielfältiger werden. Neben der klassischen Printwer­bung können in Zukunft auch die Online­tools der Ärzte Krone für Sponsoring´s ge­nutzt werden. Der große Benefit dabei: Die neue Ärzte Krone funktioniert mit ihren analogen und digitalen Angeboten wie eine große Infowelt. Die Ärzte können dabei zwi­schen den verschiedenen Kanälen hin- und herwechseln, bleiben aber immer innerhalb der Ärzte-Krone-Welt.

Das neue Credo der Ärzte Krone



Im Printmedium geht es um die schnelle, effiziente Informationsvermittlung. Inhalte werden kompetent, qualitätsgesichert, kurz und effizient angeboten. Dabei liegt der Stellenwert darauf sich auf die wesentlichsten Punkte zu fokussieren. Parallel dazu werden digitale Hintergrundinformationen, Live-Interviews, Kongressbe­richte und Services geboten. Diese können von der Printseite der Zeitschrift aus genutzt werden. Als Folge daraus verschmelzen Print und mobile Kommunikationsinstrumente und das Handy erweckt die gedruckte Seite zum Leben.

„Man muss nur die Ärzte Krone und das Handy zur Hand nehmen und taucht in die neue Ärzte-Krone-Welt ein. Dies funktioniert über QR-Codes in der gedruckten Zeitung, die analoge mit digitalen Beiträgen verknüpfen. So kann sich der Leser über den Printartikel hinaus weiterführende Informationen über digitale Kanäle wie etwa Videos, Podcasts, Langversionen von Fachartikeln und Hintergrund­berichte holen. Dabei kann er jederzeit zwischen Print- und Digitalkanälen hin- und herwechseln, ohne die Ärzte-Krone-Welt verlassen zu müssen“, so Gerhard Valeskini.

„Durch den Relaunch der Ärzte Krone können wir die Ärzte und die Patienten noch zielgerichteter unterstützen und servicieren. Die Informationen werden redaktionell noch praxisgerechter und patientenorientierter aufbereitet, was zu einem besseren Behandlungserfolg beiträgt“, so Wolfgang Tüchler, Geschäftsführer Futuro/Medmedia und Leiter des Ärzte Krone-Teams abschließend.

