Philipp Maschl verstärkt das ModeratorInnen-Team von „konkret“

Erstmals am 30. März on air

Wien (OTS) - Neuigkeiten bei „konkret“, dem ORF-Magazin für engagierte Konsumentinnen und Konsumenten: Philipp Maschl, 35, wird das Team rund um Onka Takats und Marvin Wolf (Münire Inam ist derzeit in Karenz) verstärken und erstmals am Mittwoch, dem 30. März 2022, um 18.30 Uhr in ORF 2 durch die Sendung führen.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Philipp Maschl ist ein journalistischer Allrounder, der sein Können seit Längerem in unterschiedlichen Formaten in ORF 1 unter Beweis stellt, dies nun auch in ORF 2 tun wird und das bestehende Team perfekt ergänzen wird.“

Philipp Maschl: „Gerade in Krisenzeiten ist Information für uns Konsumentinnen und Konsumenten noch wichtiger geworden. Dass ich nun stellvertretend für das große ‚konkret‘-Publikum die Fragen stellen darf, ist eine große und verantwortungsvolle Aufgabe für mich. Teil dieses Teams zu sein, ehrt mich.“

Philipp Maschl

In Traismauer aufgewachsen, lebt der gebürtige Wiener nun seit einigen Jahren wieder in der Bundeshauptstadt. Neben seinem Publizistikstudium war er seit 2009 beim Privatradio in den News und als Reporter im Einsatz. Im Oktober 2014 wechselte Philipp Maschl zum ORF. Im Rahmen der ORF-Akademie machte er unter anderem Station bei Ö3, der ZIB und dem ORF Sport – wo er dann auch blieb. Es folgten Einsätze als Kommentator bei Olympischen Spielen, Wintersport und Fußball. Er fungierte aber auch als Live-Interviewer bei Großereignissen wie der nordischen Ski-WM. 2017 schloss er sein berufsbegleitendes Masterstudium „Qualitätsjournalismus“ an der Donau-Universität Krems ab.

Der Initiator des ORF-JungjournalistInnen-Netzwerks „Denk|Raum“ wechselte im März 2019 in die ORF-1-Information. U. a. war er Ideengeber und Moderator des Magazins „Heimspiel – Europa am Ball“ zur Fußball-Europameisterschaft 2021. Darüber hinaus führt er derzeit auch jeden Freitag durch „Hallo Starmania“, mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen vor der großen Hauptabendshow.

