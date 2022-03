FPÖ-Seidl zu Kinderpsychiatrie Hietzing: Einschränkung des Betriebs inakzeptabel

In Zeiten der Pandemie steigt der Bedarf an Kinderpsychiatrien enorm

Wien (OTS) - Als absoluten „Affront“ bezeichnet FPÖ-Wien Gesundheitssprecher LAbg. Wolfgang Seidl das Vorhaben, den Betrieb der Kinderpsychiatrie Hietzing auf Grund von Personalmangel einschränken zu wollen. „Gerade in Zeiten der Covid-Pandemie steigt der Bedarf an derartigen Einrichtungen enorm. Es ist schlichtweg eine Verhöhnung der betroffenen Kinder, wenn hier am falschen Platz der Sparstift durch die Stadt angesetzt wird,“ erklärt Seidl und fordert ein rasches Umdenken der Verantwortlichen im Wiener Gesundheitsverbund. „Der Verweis auf Projekte, wie "Home Treatment" sind als reine Augenauswischerei zu bewerten und ersetzen die Kinderpsychiatrie nicht,“ hält Seidl fest und fordert abschließend eine Kurskorrektur durch den Gesundheitsstadtrat Hacker.

