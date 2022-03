Zühlke Group erzielt CHF 218 (€ 202) Millionen Umsatz

Globaler Wachstumskurs wird fortgesetzt, 2021 erstmals in der Unternehmensgeschichte über CHF 200 Millionen Umsatz erzielt. Im Fokus stehen die Treiber datengetriebene Wirtschaft und KI.

Schlieren/ Wien (OTS) - Im Finanzjahr 2021 erzielte die Zühlke Group einen globalen Umsatz von CHF 218 Millionen. Dies entspricht 202 Millionen Euro und bedeutet eine Steigerung um knapp 18% im Vergleich zum Vorjahresumsatz von CHF 185 Millionen. Die Anzahl der Mitarbeitenden beträgt per Ende 2021 weltweit 1600 Personen an 17 in Standorten in 10 Ländern.

Insbesondere in den Bereichen Daten und künstliche Intelligenz konnte Zühlke den weltweiten Fußabdruck 2021 erneut vergrößern und Kunden aus verschiedenen Branchen unterstützen. Auch in den kommenden Jahren werden diese Themen einen besonderen Schwerpunkt darstellen.

„Wir freuen uns über ein erfolgreiches Jahr in einem nach wie vor herausfordernden internationalen Geschäftsumfeld. Unser Blick richtet sich aber in die Zukunft: Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Innovationen unsere Wirtschaft und Gesellschaft positiv verändern können und Antworten auf die zentralen Herausforderungen der Menschheit liefern“, kommentiert Zühlke Group CEO Fabrizio Ferrandina.

Auch am Wirtschaftsstandort Österreich ist das Zühlke-Team im Vorjahr stark gewachsen, ein Trend, der sich heuer fortsetzen soll. Ein eigenes Elektroniklabor ist im Herzen des Wiener Büros entstanden. Elektronikprojekte können dadurch direkt vor Ort mit den Kunden abgestimmt werden. „Bei der technischen Realisierung von datengetriebenen Geschäftsmodellen sowie bei Projekten im Umfeld von Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sehen wir in Österreich immer größere Nachfrage. Wir stehen unseren Kundinnen und Kunden als starke Partner bei der Transformation von Innovationsideen in technische Lösungen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung zur Seite“, freut sich Nikolaus Kawka, Geschäftsführer von Zühlke Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristina Brandstetter MBA

Head of Marketing & Communication Zühlke Österreich

Kristina.Brandstetter @ zuehlke.com