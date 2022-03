1 Jahr nach Einführung: Hard Seltzer Pure Piraña präsentiert erfolgreiche Bilanz

Brau Union Österreich mit Pure Piraña bereits ein Jahr nach Launch unter den Top 3 Marken in der Trend-Kategorie – ausgezeichnet als „REGAL HIT 2021“

Linz (OTS) - Hard Seltzer ist ein alkoholischer Getränketrend aus den USA, der sich weltweit einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Pure Piraña, ein spritzig erfrischendes und alkoholisches Getränk in der handlichen 0,33l Sleekdose, wurde im März 2021 von der Brau Union Österreich eingeführt und spricht vor allem junge Erwachsene an, die gerne etwas Neues ausprobieren wollen – und das gleichermaßen zu jeder Jahreszeit.

Markus Kapl, Leitung Geschäftsfeld Lebensmittelhandel Brau Union Österreich, dazu: „Der weltweite Getränke-Trend Hard Seltzer ist auch in Österreich angekommen, die Konsumenten nehmen das Produkt mit Freude an: Pure Piraña entwickelte sich seit der Markteinführung im März 2021 zu einer der Top 3 Marken im Segment. Wir haben im Lebensmittelhandel bis Ende 2021 knapp 200.000 Dosen verkauft. Belebt wird die Kategorie durch die Vielfalt – Pure Piraña gibt es in drei fruchtigen Sorten – und durch Sichtbarkeit im Handel. Mit aufmerksamkeitsstarken Displays, die die Frische und Lebensfreude unseres Getränkes widerspiegeln, kann der Handel das Produkt dem Konsumenten näherbringen.“

Attraktiv, auffällig und einzigartig: Konsumenten zeichnen Innovation Pure Piraña aus

Das Branchenmagazin REGAL bewertet jährlich über 300 neue, innovative Markenartikel in einer Konsumenten-Studie nach Kriterien wie Kaufattraktivität und Einzigartigkeit. 2021 konnte Pure Piraña Red Berries dabei in der Kategorie „sonstige alkoholische Getränke“ als „REGAL HIT“ die Goldmedaille erreichen, Pure Piraña wurde in der Geschmacksrichtung Lemon Lime zusätzlich mit Bronze ausgezeichnet.

Name ist Programm

Pure Piraña steht für erfrischende Klarheit und Freiheit ohne Kompromisse. Der Piranha ist das Symbol der jungen Erwachsenen, die einzigartig, aber keine Einzelgänger sind und voller Energie nach Abenteuer hungern, gegen den Strom schwimmen und dabei immer erfrischt bleiben möchten.

Die 0,33l schlanke Dose ist im Handel erhältlich und verspricht Genuss und Spaß, egal wo man gerade ist. Ob zu Hause oder für den verantwortungsvollen Konsum unterwegs, bietet Pure Piraña eine erfrischende Freiheit mit prickelnd neuen und fruchtigen Genussmomenten, um aus der gewohnten Routine auszubrechen.

„Mit der Getränkekategorie Hard Seltzer und der erfrischenden Marke Pure Piraña in drei Geschmacksrichtungen wollen wir moderne, junge Österreicherinnen und Österreicher ansprechen, die gerne Neues ausprobieren, um einen erfrischten Lifestyle zu leben und sich auch bewusst mit ihren Konsumgewohnheiten auseinandersetzen“, so Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich.

Natürlich fruchtiger Geschmack mit Alkohol

Pur prickelndes Wasser trifft auf Alkohol aus fermentiertem Zucker und natürliche Frucht in den drei Geschmacksrichtungen Grapefruit, Red Berries und Lemon Lime. Mit nur 92 Kalorien und 2 Gramm Zucker pro 0,33l Dose und einem Alkoholgehalt von 4,5 % ist Pure Piraña ein leichter alkoholischer Erfrischungskick für moderne Erwachsene. Natürlichen Genuss für Ernährungsbewusste verspricht die glutenfreie Herstellung ohne künstliche Zusatzstoffe.

Die Geschmäcker sind verschieden, aber dank den drei Sorten ist für jeden etwas dabei mit der klassischen Kombination von frischer Zitrone und einem Hauch Limette, dem angenehm bitteren Trinkerlebnis dank zarter Grapefruitaromen oder der perfekt erfrischenden Kombination aus süßer Frucht von saftigen Himbeeren und reifen Erdbeeren mit zarter Säure.

Über Pure Piraña

Pure Piraña ist ein erfrischend prickelndes Wasser mit natürlichem Fruchtgeschmack und einem Alkoholgehalt von 4,5 %. Kalorien- und zuckerreduziert enthält eine 0,33l Dose nur 92 Kalorien. Pure Piraña bietet ein aufregendes neues Geschmackserlebnis für alle, die ein kalorienarmes, fruchtiges, aber nicht süßes, alkoholisches Getränk suchen.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Kommunikation/PR

Biersommelière

Tel.: 0664 838 1766

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at