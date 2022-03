Sternsingen 2022: Friedensbotschaft und 15,3 Spendenmillionen

Wien (OTS) - Der Einsatz der Sternsinger*innen für notleidende Menschen wurde mit einem großartigen Spendenergebnis belohnt: 15,3 Millionen Euro sind eine Steigerung von 14,5% gegenüber dem Vorjahr und sehr beeindruckend angesichts der widrigen Corona-Umstände. Die Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, finanziert mit den Spenden jährlich rund 500 Sternsingerprojekte in Armutsregionen der Welt.

Teresa Millesi, die Vorsitzende der Katholischen Jungschar, betont die Bedeutung der Sternsingeraktion: „Wegen Corona war es auch heuer nicht so einfach, die weihnachtliche Friedensbotschaft von Haus zu Haus zu tragen. Der Krieg in der Ukraine zeigt aber auf, wie wichtig es ist, Frieden und solidarische Gemeinschaft weltweit zu bewahren. Herzlichen Dank an alle Menschen, die dazu beitragen!“

Kinder hören und sehen aktuell ständig bedrückende Nachrichten, erst die jahrelange Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Parallel dazu erfahren sie von der Bedrohung durch die Erderwärmung, was zukünftige Generationen besonders treffen wird. Die Sternsingeraktion ermöglicht Kindern und Jugendlichen, sich beim „Marathon der Nächstenliebe“ aktiv für andere Menschen und eine bessere Welt einzusetzen. Der Krieg in der Ukraine hat leider auch fatale Auswirkungen in anderen Erdteilen, weil Weizenlieferungen ausbleiben und Preise für Lebensmittel, zum Beispiel für Brot, stark ansteigen. Das trifft besonders Menschen, die schon wegen der Coronapandemie stark von massiver Armut betroffen sind, und kann auch zu sozialen Unruhen führen. Die Sternsingerspenden sind wichtiger denn je und werden für Menschen eingesetzt, die sie an vielen Orten der Welt dringend benötigen.

