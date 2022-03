Ge-remixed, magisch, romantisch oder vegan: Die Eskimo Eis-Neuheiten 2022

Wien (OTS) - Die Temperaturen steigen, der Frühling ist da, der Sommer ist nicht mehr weit. Die Eissaison beginnt jetzt. Ob im Freibad, zu Hause oder im Ausflugslokal, Eskimo liefert dieses Jahr wieder einen bunten Mix an neuen Eis-Produkten, die ganz Österreich die warme Jahreshälfte ein wenig versüßen werden. Ob ge-remixte Klassiker von Magnum, Magisches aus dem Disney-Universum im Kids-Bereich, mit Cremissimo gezauberte Eis-Desserts oder rosige Eisträume von Cornetto, in der Eskimo-Truhe sind dieses Jahr wieder jede Menge Neuheiten für Groß und Klein, für Romantiker, Freunde und die ganze Familie zu finden. Auch für Veganer:innen gibt es dieses Jahr neue Köstlichkeiten.

Das Wichtigste im Kurzüberblick:

Für die Großen: Die Eis-Ikone Magnum legt zwei ihrer beliebten klassischen Varianten in innovativen Geschmacksnuancen neu auf. Für ganz neue Genusserlebnisse sorgen die aufregenden, besonders schokoladigen („double dipped“) Remixe von Magnum Mandel und Magnum White Chocolate: Das neue Magnum Almond Remix und Magnum White Chocolate & Berry Remix. Zusätzlich sorgt die neue Becher-Variante Magnum Sweet & Salty Almond Remix für den perfekten Sofa-Genussmoment.

Für die Kleinen: Die Kooperation mit Disney wird weiter ausgebaut und lässt die Eissaison 2022 zu einem ganz besonders fantasievollen Jahr werden: Buzz Lightyear Popping Rocket wird alle Kids mit einer Kombi aus drei köstlichen Wassereissorten mit Knisterspitze begeistern. Disney Snowflake bringt mit einer lilafarbenen Eiswaffel, auf der eine einzigartige, pastellfarbene Krone in Schneeflockenform thront, alle zum Staunen - inspiriert von Elsa und ihrer Winterwelt aus dem Disney Animationsfilm Frozen. In die magische Welt von Disney´s Die Eiskönigin kann jede Familie erstmals auch bei Cremissimo eintauchen – Löffel für Löffel. Auch der weise und mächtige Meister Yoda wird heuer das Eis-Universum in Form einer Star Wars Yoda Shaped Ice Cream ergänzen. Alle Kids-Produkte wurden nach den „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“-Kriterien entwickelt und sind durch das Logo auf der Packung gekenn-zeichnet.[1]

Für Freunde und die ganze Familie: Dem Fruchteisland Österreich zollt Cremissimo mit der neuen 3 Sorten-Kreation Cremissimo Beeren Vanille Walnuss Tribut, mit dem man köstliche Eis-Coupes für die ganze Familie zaubern kann. Und spektakulär wird es bei einem absoluten Klassiker: Denn Cremissimo Bourbon Vanille gibt es jetzt auch vegan – die erste vegane Variante von Cremissimo und das in Österreichs beliebtester Geschmacksrichtung. Es schmeckt exzellent – nicht nur den ausgewiesenen Fans eines veganen Lebensstils - und ist, so wie man es von Cremissimo gewohnt ist, köstlich cremig.

Für Romantiker: Große Gefühle kann man heuer mit der Cornetto Rose schenken oder selbst genießen. Das vielleicht romantischste Cornetto aller Zeiten bezaubert mit Himbeer-Milchshake Geschmack und Vanille in der Form einer wunderschönen Rose.

Für veganen Genuss: Neben dem neuen Cremissimo Bourbon Vanille Vegan werden heuer insgesamt 15 vegane Eisprodukte angeboten. Darunter und ebenfalls neu: das köstliche, rein pflanzliche Eis am Stiel Likkies Blueberry Coconut. Cremiges Kokosnusseis, verstrudelt mit fruchtigem Heidelbeer-Sorbet mit 62% Heidelbeeranteil.

Das Eskimo Gesamtsortiment 2022 und weitere Informationen gibt es auf www.eskimo.at

Nachhaltigkeit spielt für jede Marke eine entscheidende Rolle:

Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus der Konsument:innen. Unilever setzt sich schon seit mehr als 10 Jahren aktiv und erfolgreich für mehr Klimaschutz und nachhaltiges Handeln ein und dieses Engagement wird sukzessive ausgebaut.

Beispiele für Nachhaltigkeit im Unilever Eisbereich:



Alle Unilever-Eisfabriken beziehen 100% Ökostrom.

Vorratspackungen (Karton) bestehen aus 100% recyceltem Papier.

Alle Holzstiele sind PEFC- oder FSC-zertifiziert.

„Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“- Unilever hat sich dazu verpflichtet, Kindereis-Produkte verantwortungsbewusst zu kommunizieren, zu verkaufen und zu entwickeln[1].

Klassiker (Brickerl, Erdbeer Combino, Twinni, Jolly) ohne künstliche Farbstoffe & Aromen, der Kakao in Brickerl und das Vanillearoma in Erdbeer Combino stammen aus Rainforest Alliance-zertifiziertem Anbau[2].

Magnum:



Der Kakao für die Magnum-Schokolade sowie Vanillearoma & -extrakt stammen aus Rainforest-Alliance-zertifiziertem Anbau3.

Magnum ist die Speiseeismarke, die weltweit als Erste die Verwendung von recyceltem Kunststoff in Plastikbechern unterstützt hat.

Mit der Unterzeichnung der Cocoa Forest Initiative hat sich Magnum öffentlich dazu verpflichtet, die Entwaldung und Schädigung der Wälder in der Kakaolieferkette zu beenden

hat sich Magnum öffentlich dazu verpflichtet, die Entwaldung und Schädigung der Wälder in der Kakaolieferkette zu beenden Magnum hat sich verpflichtet 465.000 Bäume in der Elfenbeinküste zu pflanzen, das entspricht in etwa einer Fläche, die fast 2,5-mal so groß ist wie Paris.

das entspricht in etwa einer Fläche, die fast 2,5-mal so groß ist wie Paris. Magnum´s Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen, das Leben der Kakaobauer:innen und ihrer Familien zu verbessern.

40.000 Menschen in 76 Dörfern in ganz Madagaskar werden u.a. mit Krankenversicherungen und Ausbildungsprogrammen unterstützt[3].

Cremissimo:



Mit Cremissimo Schokoheld wird aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen.

vorgegangen. Cremissimo setzt unter dem Motto „Wir schenken Plastik ein 2. Leben” bei der Verpackung jetzt verstärkt auf Nachhaltigkeit und steigt 2022 bei der Sorte „Cremissimo Bourbon Vanille Vegan“ bereits zum Teil auf recyceltes Material um.

