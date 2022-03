IFA ermöglicht privaten Investoren eine Quartiers-Beteiligung in Salzburg – mit innovativem Hospitality-Betreiber NUMA

IFA AG ermöglicht Beteiligung am exklusiven Salzburger Prime Investment „V33“ mit mittelfristigem Anlagehorizont ab rund 118.000 Euro Eigenmittel

Realisiert wird ein Mixed-Use Quartier mit einem der letzten großen genehmigten Hotels in Salzburg

Hospitality-Partner NUMA ist europaweit auf Erfolgskurs und sicherte sich weitere 45 Mio. USD Wachstumskapital von namhaften Investoren

Möglichkeiten der Digitalisierung und neue Markt-Bedürfnisse revolutionieren die Hospitality-Branche. Mit dem mittelfristigen IFA Prime Investment „V33“ in Salzburger Toplage können private Anlegerinnen und Anleger schon heute an der Zukunft der Stadthotellerie teilhaben. Das Quartier „V33“ vereint einen durchdachten Mix aus gefördertem Wohnbau, Gewerbe, Büros sowie einem innovativen Hotel – mit 120 Zimmern eines der letzten großen genehmigten Hotelprojekte der Mozartstadt. Beim Hotel-Pächter setzt IFA auf das erfolgreiche Berliner Hospitality-Startup NUMA, das sich durch Innovations- und Pioniergeist als besonders krisenresistent und zukunftsfähig erwiesen hat. Durch seinen starken Fokus auf Digitalisierung konnte NUMA im besonders herausfordernden Jahr 2021 in seinen rund 2.500 Einheiten in 13 europäischen Metropolen eine Buchungsauslastung von 85% erreichen. NUMA konnte damit die Performance konventioneller Stadthotellerie weit übertreffen, dank smarter Software werden zudem rund 80% der hotelinternen Prozesse digitalisiert und automatisiert. Dadurch erreicht NUMA eine 60% Kosteneinsparung im Betrieb.



Das Geschäftsmodell überzeugt auch institutionelle Investoren: Im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde sicherte sich NUMA erneut 45 Mio. US-Dollar Wachstumskapital. Neuer Hauptinvestor ist die DN Capital Group, die als eine der erfolgreichsten globalen Technologie-Investoren bereits Auto1, HomeToGo und Shazam unterstützt hat. Co-Lead-Investor Headline weist Unternehmen wie Sonos, The RealReal und Creditas im Portfolio auf. Zudem beteiligten sich namhafte Bestandsinvestoren wie SORAVIA, Cherry Ventures, Kreos Capital, TruVenturo und Scope Hanson (Bremke) abermals am erfolgreichen Unternehmen.



„Das dynamische Wachstum und die hervorragende Buchungsauslastung unterstreichen die Krisenresilienz und das enorme Zukunftspotenzial von NUMA. Wer auf NUMA setzt, investiert in bester Gesellschaft, denn die kürzlich abgeschlossene und überzeichnete Kapitalerhöhung belegt das Vertrauen renommierter Investoren. Wir freuen uns sehr, dass wir privaten Investorinnen und Investoren mit ‚V33‘ exklusiv ermöglichen, an diesem erfolgreichen Hospitality-Konzept zu partizipieren“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.



Das Prime Investment „V33“ realisiert eine attraktive Rendite aus inflationsgeschützten Miet-/Pachteinnahmen sowie über den geplanten Verkauf nach der Wertsteigerungsphase in rund 10 Jahren. Alle Bauvorbereitungen inklusive erforderlicher Genehmigungen sind bereits abgeschlossen, die Baukosten für das gesamte Projekt sind als Fixpreis garantiert. Baustart ist im April, private Anlegerinnen und Anleger können sich bereits ab 118.002 Euro Eigenmittel an „V33“ beteiligen.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

