Lernrückstände mit den AK-Lerncoaching-Kursen in den Osterferien aufholen und Eltern entlasten

Das Lerncoaching der AK Kärnten hilft Schülern Versäumtes in Mathematik, Deutsch und Englisch nachzuholen und Eltern finanziell zu entlasten. Termine buchbar von 11. bis 14. April.

Klagenfurt (OTS) - Home-Schooling, Distance Learning und Schulschließungen durch Corona – die vergangenen Jahre stellten Kinder wie Eltern vor Herausforderungen. Von 11. bis 14. April können entstandene Lücken im Lehrstoff gezielt, durch die Nachhilfe mit dem kostenlosen AK-Lerncoaching, geschlossen werden. In Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen bietet die Arbeiterkammer Kärnten für Kinder der Neuen Mittelschule und der AHS-Unterstufe − in allen Bezirken – eine geblockte Lernhilfe in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch an. Dadurch ist es für Schüler möglich – ohne Druck und vor allem mit Spaß – das Versäumte nachzuholen und Lernlücken zu schließen.

„Mit dem AK-Lerncoaching wollen wir Schülern helfen, den versäumten Schulstoff nachzuholen, und Eltern finanziell zu entlasten!“, betont AK-Präsident Günther Goach.

Fast kostenfrei

Pro Fach zahlt man eine Einschreibgebühr von zehn Euro. Um das Angebot nutzen zu können, darf das Haushaltseinkommen monatlich 3.000 Euro brutto nicht übersteigen, und mindestens ein Elternteil muss AK-zugehörig sein.

Telefonische Anmeldung zum AK-Lerncoaching

Klagenfurt: 0676 845 870 222

Villach: 050 477-7100

Feldkirchen/St. Veit: 050 477-7602

Wolfsberg/Völkermarkt: 050 477-7500

Spittal/Hermagor: 050 477-7301

