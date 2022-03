Leder - Nachhaltig

Wien (OTS) - Auch Österreich muss zukünftig auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen. Neben den bereits vorhandenen Sammelstoffen werden zukünftig auch Schuhe und Textilien gesondert gesammelt werden müssen. Um in drei Jahren ein böses Erwachen zu vermeiden, sollten KonsumentInnen bereits jetzt auf nachhaltige und wiederverwertbare Bekleidung setzen. Hier kommt Leder ins Spiel.

In den letzten Jahrzehnten ist weltweit der Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Abfallberge so stark gewachsen, dass sie einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Klimakrise nehmen. Um dem entgegenzutreten braucht es einerseits die Transformation von der linearen zur zirkulären Wirtschaft und andererseits verstärkt die Verwendung und Nutzung nachhaltiger Materialien.

„Die Welt braucht Materialien die nachhaltig sind, die aus erneuerbaren Quellen stammen, die gebrauchstauglich, recycelbar und biologisch abbaubar sind und die die Belastung durch atmosphärischen Kohlenstoff nicht erhöhen“, so KommR Joseph Lorenz, Berufsgruppenvorsitzender Schuhindustrie und Obmannstellvertreter des Fachverbandes Textil, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, „Produkte wie beispielsweise Leder, die länger halten und die wiederverwertbar sind, helfen einen geringeren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, da Recycling einerseits schädliche Emmissionen einspart und andererseits bereits eine lange Material-Nutzungsdauer positiven Einfluss auf die Umwelt nimmt.“

Langlebig und recycelbar – die Leder-Renaissance



Während Leder in den letzten Jahren fälschlicherweise mit der zunehmenden Tierwohl-Debatte in Verbindung gebracht wurde, rückt es nun wieder vermehrt in den Vordergrund des Nachhaltigkeits-Diskurs. Lederprodukte beispielsweise als Schuhwerk haben in Österreich eine lange Tradition, da vor allem die Qualität und Langlebigkeit des Materials überzeugen.

Leder ist ein Naturprodukt, das sich gut anpasst, atmungsaktiv ist und bei entsprechender Pflege sowie bei Bedarf mit kleineren Reparaturen, Erneuerung von Absatz und Sohle, viele Jahre lang funktionstauglich bleibt. Damit ist Leder in der aktuellen Debatte ein besonders nachhaltiges Material, das bereits heute einem mechanischen Recycling zugeführt werden kann und dadurch auch nach dem Erstgebrauch durch Wiederverwertung im Kreislauf bleibt.

Joseph Lorenz ergänzt: „KonsumentInnen sollten besondere Achtsamkeit bei der Auswahl ihrer Schuhe legen und sowohl Qualität, europäische Produktion, Herstellungsprozess und Nachhaltigkeit mitbedenken.“ Der Herstellungsprozess von beispielsweise Leder ist deshalb wesentlich, weil es Aufschluss über die Qualität, Lebensdauer und auch funktionierende Wiederverwertung gibt. „Die Betriebe der österreichischen Schuhindustrie, die Tradition und Handwerk mit Qualität, Mode sowie Sorgfalt verbinden, sind wichtige Mitstreiter für einen nachhaltigen Konsum, den wir uns alle aneigenen werden müssen.“

