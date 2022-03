#YesWeCare Benefizkonzert sammelt vorläufig 150.000 Euro für die Ukraine

Noch sind nicht alle Gelder zusammengezählt, aber laut vorläufigen Ergebnis kamen bereits 150.000 Euro für SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not zusammen.

Wien (OTS) - 100.000 Menschen vor Ort und weitere Hunderttausende vor Fernseh-, Handy- oder Laptopschirmen. Die Organisatoren Daniel Landau und c.Freude haben mit ihrem Benefizkonzert auf die humanitäre Katastrophe rund um den Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht, und es hat sich ausgezahlt. „Wir haben noch kein finales Ergebnis, aber der Zwischenstand von heute Mittag ist bereits ein Grund zum Jubeln. Insgesamt stehen wir bereits bei 150.000 Euro,“ so Daniel Landau, Organisator und Initiator von #YesWeCare, „Ich möchte mich bedanken. Für die große Bereitschaft anderen beizustehen. Sei es bei der Solidaritätskundgebung unmissverständlich ein Zeichen für die Ukraine und für Frieden zu setzen oder sei es mit einer Spende. Danke, #YesWeCare!“

Auch Organisator und Musiker c.Freude zeigt sich begeistert:“ Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Es war so surreal, so wunderschön und wichtig. Danke an alle Musiker*innen, Redner*innen und Besucher*innen. Auch den Sponsoren sowie den Eventfirmen ein lautes Dankeschön. Besonders hervorheben muss man ‚System Providers‘, die die Eventproduktion übernommen haben, sowie ‚Arcadia Live‘, die ein Wahnsinns Line-Up aufgestellt haben.“

Begeistert von dem Ergebnis zeigen sich auch die Empfänger der Spenden, SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not, zwischen denen die Spendensumme gleichmäßig aufgeteilt wird. „Ich kann den beiden Initiatoren von #YesWeCare gar nicht genug danken. Aktionen wie diese machen unsere Nothilfe in der Ukraine, in den Nachbarstaaten und in Österreich erst möglichen. Gerade Kinder, die am wenigsten für diesen Konflikt können, sind am meisten davon betroffen. Mit dieser Hilfe können wir akute Flüchtlingshilfe leisten, Kinderschutzzonen einrichten, Familien ein neues Zuhause errichten und vor allem Kindern ihr Recht auf Kindheit zurückgeben", so Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf. „Unbezahlbar ist außerdem die Aufmerksamkeit, die die Russland-Ukraine-Krise und unsere Nothilfe nochmal bekommen haben. Wenn 100.000 Menschen ihre Wertschätzung für die Arbeit unserer Kolleg*innen ausdrücken, dann gibt uns das ganz viel Kraft, um weiterzumachen.“.

Andreas Knapp, Vorstandsvorsitzender von Nachbar in Not, freut sich ebenfalls :"Die enorme Hilfsbereitschaft und die bisher bei NACHBAR IN NOT eingegangenen Spendenbeiträge sind ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Am Heldenplatz vor zehntausenden Menschen im Rahmen des #Yeswecare Konzerts war diese Solidarität besonders deutlich spürbar. Ein Konzert als lautes Signal für Frieden und ein Signal dafür, dass diese Hilfsbereitschaft nicht abreißen wird."

Bei dem Spendenergebnis handelt es sich einen vorläufigen Betrag, mit Stand heute Mittag. Es kommen weiter Zuwendungen über die Website und über die Hilfsorganisationen ein. Man rechnet außerdem mit einem Sponsoring Überschuss, der ebenfalls den Hilfsorganisationen zugutekommen soll. Des Weiteren wurde von der Bundesregierung eine Verdoppelung der Spendengelder zugesagt.

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Landau

daniel.landau @ chello.at

+43 676 676 5 676