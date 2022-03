Mahrer/Korosec: Gratulation an Johannes Steinhart

Bisheriger Vizepräsident steigt zum Präsidenten der Wiener Ärztekammer auf – Freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Johannes Steinhart zur Bildung einer breiten Reformkoalition und zu der damit verbundenen Designierung als künftiger Ärztekammerpräsident für Wien“, so der Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion.

So wurde heute verkündet, dass sich eine Reformkoalition aus diversen Listen auf den bisherigen Vizepräsidenten Johannes Steinhart als Präsidenten der Ärztekammer für Wien verständigt hat.

Vor allem sei auch zu begrüßen, dass der Einsatz für deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Spitals- und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ein wesentlicher Punkt des Programms sei. „Johannes Steinhart verfügt über eine enorme Erfahrung und hat bereits als Vizepräsident bewiesen, dass er die Interessen der Ärztinnen und Ärzten bestmöglich vertritt. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit“, so Mahrer und Korosec abschließend.

