SPÖ-Kucher: Gratis Testen statt planlosem Regierungspfusch

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher kritisiert die Planlosigkeit der Bundesregierung rund um die Zerstörung des Gratistestsystems: „Wir steuern auf die nächste gesundheitspolitische Katastrophe zu. Ende der Woche soll das Gratistestsystem abgeschafft werden, was danach kommt, steht aber immer noch in den Sternen, noch immer hat der Gesundheitsminister keine Verordnung vorgelegt. Der nächste Regierungspfusch droht. Nur eines ist klar: Mit ihrer Planlosigkeit gefährdet die Bundesregierung die Gesundheit der Österreicher*innen.“ ****

Kucher befürchtet einen bürokratischen Alptraum und ein Vorbeiregieren an den Lebensrealitäten der Menschen: „Der Gesundheitsminister behauptet, man bekomme zum Beispiel mehr Tests, wenn man Angehörige in Pflegeheimen hat. Wie soll das ohne einen bürokratischen Alptraum funktionieren? Was ist mit den vielen Menschen, die ihre Verwandten zu Hause pflegen? Was ist mit denen, die nur Freunde und keine Verwandten haben, die sich um sie kümmern? Die Bundesregierung arbeitet in ihrem Elfenbeinturm mal wieder an der Quadratur des Kreises, ohne die Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Menschen zu berücksichtigen.“



Selbst die Präsidentin der Apothekerkammer hat, wie sie im Mittagsjournal bestätigt, den Überblick verloren und nennt das Abschaffen des Gratistestsystems eine „politische Entscheidung“. Für Kucher eine klare Bestätigung des Regierungsversagens: „Frau Mursch-Edlmayr ist selbst Mitglied der GECKO-Kommission, die von der Bundesregierung sowieso nur mehr als Kosmetik betrieben wird. Das wird besonders dann deutlich, wenn sich die Präsidentin von den Regierungsplänen distanziert: Das war keine Empfehlung der Expert*innen. Besser wäre es, das bestehende System zu erhalten.“ (Schluss) sd/bj



