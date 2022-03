Mahrer/Wölbitsch/Juraczka: Wiener Bevölkerung muss nachhaltig entlastet werden

Aktuelle Stunde im Gemeinderat zum Thema Teuerungen – Mittelstand und Familien benötigen mehr Unterstützung – Preiserhöhungen bei der Fernwärme der falsche Weg

Wien (OTS) - „Die steigenden Energiepreise und die von der Stadt Wien zu verantwortenden Teuerungen sind eine enorme Belastung für die Wiener Bevölkerung. Es ist daher dringend notwendig, dass dieses Thema auch im kommenden Gemeinderat breit diskutiert wird“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer, Klubobmann Markus Wölbitsch und Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka.



Die Volkspartei Wien wird daher in der Sitzung des Wiener Gemeinderats am Mittwoch dieses Thema im Zuge der Aktuellen Stunde aufs Tapet bringen und die erforderlichen Maßnahmen der Stadtregierung vehement einfordern.



Bund entlastet – Wien belastet



Während der Bund mit einem 4 Milliarden Euro schweren Paket sämtliche Bevölkerungsgruppen berücksichtigt und somit nachhaltig entlastet, habe die Stadt lediglich ein Volumen von 124 Millionen Euro zuwege gebracht und dabei auf den Mittelstand und die Familien vergessen. Vor wenigen Tagen wurde sogar die Prüfung einer Erhöhung der Fernwärmepreise von Bürgermeister Ludwig angekündigt.



Stadt Wien hat soziale Verantwortung



Die Volkspartei Wien weist bereits seit langer Zeit auf die hohen Energiepreise der Wien Energie hin. Die Wien Energie wurde, aufgrund der sozialen Verantwortung der Menschen in Wien gegenüber, vollkommen im Eigentum der Stadt Wien belassen. „Hier werden die Preiserhöhungen der Stadt Wien durch gezielte Förderungen an Mindestsicherungsempfänger abgefedert – mehr bezahlen darf jedoch wieder einmal der Mittelstand und die Familien. Die Menschen, die leisten und ihren Beitrag erbringen – auf sie wird in Wien vergessen“, so Mahrer weiter.



Die Volkspartei habe sich daher auch an die Bundeswettbewerbsbehörde gewandt, um eine Marktuntersuchung der Fernwärme anzuregen. „Die Fernwärme ist in Wien immer mehr in einer Monopolstellung. Sie kann Preise diktieren, wie aktuell wieder bewiesen wird. Wir fordern gerade bei der stadteigenen Wien Energie eine soziale Verantwortung bei der Preisbildung ein“, so Wölbitsch.



Wiener Teuerungsgesetz muss abgeschafft werden

Zusätzlich werde seitens der Stadt Wien weiterhin krampfartig am Valorisierungsgesetz festgehalten, welches stets zu automatischen Teuerungen zulasten der Haushalte und Unternehmen führt. So wurden bereits mit 1. Jänner 2022 die städtischen Gebühren in Wien massiv erhöht, was eine Gesamtbelastung von 50 Mio. Euro für die Unternehmer und Bürger ausmachte. Aller Voraussicht nach steht mit 1. Jänner 2023 bereits die nächste Gebührenerhöhung vor der Tür.



Ein bezeichnendes Beispiel für die Realitätsverweigerung in diesem Zusammenhang ist ein aktueller Debattenbeitrag der Nationalratsabgeordneten der Wiener SPÖ, Nurten Yilmaz, die am 24.03. im Nationalrat feststellte: „Es sind keine Gebührenerhöhungen in Wien geplant.“



„Wien darf nicht weiter an der Belastungsschraube drehen, sondern muss endlich eine längst überfällige politische Kehrtwende vollziehen“, so Juraczka.



Wiener Linien: Generationenübergreifende Ungerechtigkeiten abschaffen



Durch das Energiepaket des Bundes werden noch für heuer 150 Mio. Euro für Preissenkungen im öffentlichen Verkehr und Angebotserweiterung zur Verfügung gestellt. Die Wiener Stadtregierung sollte hier auch nachziehen und zeigen, dass sie das Thema Öffis ernst nimmt. „Vor kurzem habe ich mit dem Landesobmann der JVP Wien Gemeinderat Harald Zierfuß und der Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Gemeinderätin Ingrid Korosec eine Initiative gestartet, um generationenübergreifende Ungerechtigkeiten bei den Tickets der Wiener Linien abzuschaffen. Diese Forderung sollte - nachdem der Bund auch die Mittel zur Verfügung stellt - dringend umgesetzt werden“, so Mahrer weiter.



Entlastung für die Menschen



Die Stadtregierung müsse schleunigst nachschärfen und darauf achten, dass sämtliche Menschen, die von den steigenden Energiepreisen betroffen sind, auch entlastet werden. Der Fokus müsse vor allem auf dem Mittelstand und den Familien liegen. „Bürgermeister Ludwig ist aufgefordert den Menschen seitens der Stadt jene Entlastung zukommen zu lassen, die sie auch benötigen. Wir werden diesen Forderungen im Wiener Gemeinderat am Mittwoch entsprechend Ausdruck verleihen“, so Mahrer, Wölbitsch und Juraczka abschließend.

