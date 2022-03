Neuer Markt auf Probe in Penzing

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 7. April 2022 öffnet der Matzner-Markt seine Pforten. Märktestadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil werden diesen neuen „Markt auf Probe“ in der Goldschlagstraße 167-176 offiziell eröffnen. Das Marktamt wird mit Geschenken, unter anderem werden Kinderbücher, Marktschürzen und Einkaufstaschen verschenkt, die ersten Marktbesucher*innen begrüßen. Damit bekommt nach Hernals (Alszeilenmarkt) und Neubau (Neubaumarkt) auch der 14. Wiener Gemeindebezirk einen neuen Markt, der jeden der nächsten Donnerstage bis einschließlich 12. Mai 2022, jeweils von 12.00 – 19.00 Uhr abgehalten wird. „Mit dem Matzner-Markt setzt das Marktamt einen weiteren Meilenstein der Marktoffensive um. Schön, ihn in Kürze den Anrainern und Anrainerinnen übergeben zu können“, erklärt Märktestadträtin Ulli Sima.

Vielfältige Spezialitäten direkt im Grätzl

„Dank des Vereins ‚Lebenswertes Matznerviertel‘ und des Marktamtes bekommt auch Penzing einen Wochenmarkt! Ich freue mich schon sehr darauf, vielfältige Spezialitäten direkt im Grätzl an der frischen Luft einzukaufen“, ergänzt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. „Märkte auf Probe sind eine große Herausforderung, darum steht das Marktamt auch mit Rat und Tat zur Seite. Dieser neu gestaltete Bereich ist für einen Markt optimal geschaffen, es freut mich, dass wir hier unterstützen können“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. „Wir vom Verein wünschen uns, dass durch diesen Markt unser Grätzl weiter aufleben wird“, ergänzt Architekt DI Georg Töpfer vom Verein „Lebenswertes Matznerviertel“.

Bis zu 14 Produzent*innen, Marktfahrer*innen und Handelsunternehmen werden ihre Waren anbieten. Das reichhaltige Sortiment reicht von Obst und Gemüse, über Fleisch, Wurst und Käse bis hin zu vegetarischen, veganen und orientalischen Spezialitäten. Das vielfältige Angebot runden die Produkte von den in Penzing ansässigen Unternehmen, wie der „Flotten Biene“ oder der „Genussgreisslerei“, ab.

ERÖFFNUNGSPROGRAMM am 7. April

12.00 Uhr Marktbeginn

14.00 Uhr Kinderprogramm mit Kiddy & Co

16.30 Uhr Musikprogramm

17.00 Uhr Eröffnung des Matzner-Marktes durch Stadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil, anschließend Verlosung von Geschenkkörben gefüllt mit Köstlichkeiten des Matzner-Marktes

17.30 Uhr Musikprogramm

bis 19.00 Uhr kulinarischer Ausklang am Markt

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at