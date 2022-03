Hisense ließ die internationale Konkurrenz hinter sich und erhielt den „Dubai Quality Global Award", der unter der Schirmherrschaft des Vizepräsidenten der VAE steht

Qingdao, China, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) - Hisense wurde am 23. März vom Department of Economy and Tourism (DET) in Dubai mit den begehrten Dubai Quality Global Awards 2022 ausgezeichnet. Die Bekanntgabe erfolgte unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai.

Hisense gewann die Auszeichnung unter vielen Mitbewerbern, obwohl die Marke erst seit weniger als 10 Jahren auf dem Markt des Nahen Ostens vertreten ist - ein Zeichen für ihre besondere Stärke. Die Kandidaten für die Auszeichnung werden in einem drei bis vier Monate dauernden Auswahlprozess bestimmt. Die Jury begründete die Verleihung des „Dubai Quality Global Award" an Hisense mit den unermüdlichen Bemühungen des Unternehmens, sich nach der Pandemie wieder der Welt wieder zu öffnen, und einen positiven Beitrag zur Erholung und Entwicklung der lokalen Wirtschaft zu leisten.

Hisense hatte im Oktober 2021 begonnen, eine Bewerbung für die Auszeichnung einzureichen. Während des strengen Bewertungsprozesses evaluierte das DET in Dubai Hisense umfassend nach unterschiedlichen Kriterien.

Die Entwicklungsstrategie und der Veranstaltungsplan von Hisense haben die Jury tief beeindruckt, insbesondere die lokalen Aktivitäten und Dienstleistungen wie die HiME App und das Hisense Supporting Center. Das HiME App ist eine einzigartige digitale Plattform, die in Echtzeit mit den Verbrauchern in Kontakt bleiben und ihnen schnelle Antworten und Services bieten kann. Sein rund-um-die-Uhr-Servicemodell macht Hisense auch auf dem lokalen Markt wettbewerbsfähiger. Das Hisense Support Center ist eine exklusive Plattform zur Vermittlung von Wissen über die Produkte und für schnellen Kundendienst. Während der Pandemie führte Hisense kostenlose Dienstleistungen und zusätzliche Garantien ein, die es den lokalen Verbrauchern einfacher und bequemer machten, die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu nutzen.

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und danken dem DET für die Anerkennung unserer Bemühungen in der Region. Dies ermutigt unsere Bemühungen für eine bessere Zukunft", sagte Jason Ou, General Manager von Hisense Middle East and Africa Market, „Hisense hat seit der Erschließung des Marktes im Nahen Osten immer hohe Qualität und fortschrittliche Technologie geliefert und konnte dadurch schnell wachsen."

Hisense steht weiterhin für modernste Technologie, Integrität und Qualität und entwickelt Produkte und Dienstleistungen, denen Verbraucher auf der ganzen Welt vertrauen können. So steigert Hisense die Bekanntheit seiner Marke und deren Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich.

