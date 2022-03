Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

66 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. März 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer, ein Fußgänger und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 24. März 2022, im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, bei dem ein 53-jähriger Pkw-Insasse getötet wurde. Ein Sattelzug kam aufgrund eines technischen Gebrechens, auf der ersten Fahrspur der A 9, im Gleinalmtunnel zum Stillstand. Der 50-jährige Lenker des nachkommenden Pkw dürfte, vermutlich aufgrund einer Alkoholisierung, den stehenden Sattelzug übersehen haben und prallte in das stehende Schwerfahrzeug. Durch den ungebremsten Aufprall erlitt der 53-jährige Beifahrer im Pkw derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo aufgrund der vermuteten Alkoholisierung eine Blutabnahme durchgeführt wurde. Am Wochenende verunglückten fünf Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche jeweils auf Gemeindestraßen und Landesstraßen L und je eine auf einer Autobahn und Landesstraße B ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in der Steiermark und jeweils einer in Niederösterreich und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung und in je einem Fall eine Alkoholisierung und Übermüdung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 27. März 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 66 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 44 und 2020 65.

