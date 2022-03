SPARK ART FAIR VIENNA: Rund 13.500 Kunstinteressierte in der Wiener MARX HALLE

Erfolgreiche zweite Auflage der Contemporary Art-Messe – 99 Solopräsentationen beim Wiener Start ins europäische Kunstjahr – Großes internationales Interesse

Wien (OTS) - Nach vier Messetagen vom 24. bis 27. März 2022 in der Wiener MARX HALLE zieht die SPARK ART FAIR VIENNA auch bei ihrer zweiten Auflage eine positive Bilanz: Mehr als 13.500 BesucherInnen – Kunstinteressierte und SammlerInnen aus ganz Europa – erlebten in den vergangenen Tagen zeitgenössische Kunst in höchster Qualität und Vielfalt. Mehr als 80 Galerien aus insgesamt 15 Ländern präsentierten insgesamt 99 aufstrebende und etablierte KünstlerInnen.

Der Erfolg der international ausgerichteten Messe bestätigt die Position Wiens im europäischen Kunstmarkt. „Wien ist ein wichtiger Standort für zeitgenössische Kunst. Die SPARK ART FAIR etabliert sich hier als lebendige Plattform für Galerien, als Vermittler zwischen Förderern und Entdeckern aufstrebender Kunst, Künstler*innen, Expert*innen sowie einem engagierten Sammlerpublikum und spricht mit ihrem Programm auch Menschen an, die am Beginn ihrer Kunstbegeisterung stehen. Mit der zweiten Ausgabe haben wir unsere Reichweite weiter ausgebaut“, erklärt SPARK-Geschäftsführer Renger van den Heuvel.

„Wir haben auch heuer wieder unser bewährtes und exklusives architektonisches Konzept mit Einzelpräsentationen in der Hauptsektion und in den drei kuratierten Sondersektionen ‚SPARK Expanded‘, ‚Fotografie‘ und ‚Die vierte Wand‘ umgesetzt. Die SPARK ART FAIR hat damit erneut die Fachwelt - AusstellerInnen, KünstlerInnen und die BesucherInnen - überzeugt. Das bestätigt uns in unserem Weg, diese Messe zu einer der führenden Contemporary Art-Messen in Europa weiterzuentwickeln“, sagt Herwig Ursin, Geschäftsführer der Wiener MARX HALLE.



Und wer nicht live vor Ort dabei sein konnte oder die Messe noch einmal in Ruhe „besuchen“ möchte, kann über das digitale Angebot SPARK Studio auf www.spark-artfair.at bei einem 3D-Rundgang alle relevanten Informationen über die ausstellenden Künstler*innen einholen.

Hoch zufrieden sowohl mit dem Publikumsinteresse als auch mit den Verkäufen waren auch die ausstellenden Galerien. Schon am Preview-Tag konnten manche Aussteller ausverkaufte Stände melden. Dieser Trend setzte sich bis zum Messefinale am Sonntagnachmittag fort, wo noch zahlreiche Verkäufe stattfanden.

Bereits fixiert sind die Termine für die kommenden Ausgaben der SPARK ART FAIR VIENNA. Der Frühjahrstermin wird zu einem Fixpunkt im globalen Kunstmarktkalender: 2023 findet die Messe von 23. bis 26. März in der MARX HALLE statt, auch die Termine für die Jahre 2024 und 2025 stehen bereits fest.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Strnad

+43 664 88175876

press @ spark-artfair.com